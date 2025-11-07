MPRO é parceiro na “Caminhada pela Adoção: cada passo, um direito”, do TJRO

Publicada em 07/11/2025 às 11h07
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) participará da “Caminhada pela Adoção: cada passo, um direito” promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, no dia 30 de novembro. Além do MPRO, são parceiros do TJRO o Governo do Estado, a Prefeitura de Porto Velho, o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Sindicato dos Servidores do Judiciário de Rondônia (Sinjur). A concentração será a partir das 16h, no Espaço Alternativo, em Porto Velho.
O evento é aberto ao público e tem como principal objetivo mobilizar a comunidade e incentivar a reflexão sobre a adoção sem preconceitos, reforçando o compromisso da Justiça rondoniense com o direito de toda criança e adolescente a viver em família.
A iniciativa busca dar visibilidade ao tema da adoção e sensibilizar a sociedade para romper mitos e estereótipos que ainda cercam o processo. O TJRO, por meio da Vara da Infância e Juventude, tem atuado de forma contínua na conscientização sobre a importância de acolher crianças e adolescentes de diferentes idades, perfis e histórias de vida.
Para a juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Porto Velho, Kerley Regina de Oliveira, a caminhada é uma oportunidade de unir esforços em torno de uma causa que transforma vidas. “Mais do que um ato simbólico, essa caminhada é um convite à reflexão. Cada passo representa o compromisso com o direito de cada criança crescer em um lar onde haja amor, cuidado e pertencimento”, destaca a magistrada.
Com o lema “cada passo, um direito”, o evento pretende inspirar a sociedade a acolher sem preconceitos, mostrando que a adoção é um ato de afeto, responsabilidade e esperança.
O MPRO, junto ao TJRO, convida toda a população a participar, vestindo-se com as cores da campanha e levando mensagens de apoio à causa. A presença de servidores, famílias adotivas, grupos de apoio e cidadãos engajados promete transformar o Espaço Alternativo em um grande símbolo de solidariedade e amor ao próximo.
Como participar:
As inscrições para participar serão abertas a partir da segunda quinzena de novembro. Depois, é necessário compartilhar em sua rede social (Instagram, Facebook ou outra) qualquer conteúdo relacionado à adoção que tenha sido divulgado no perfil oficial do TJRO (@tjrooficial).
Ao chegar ao evento, apresente o compartilhamento à equipe do Juizado da Infância e Juventude, que estará em um stand exclusivo no local. Lá, os 300 primeiros inscritos receberão gratuitamente a camiseta e o kit da caminhada.p
