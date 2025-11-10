Moradores de Porto Velho participam de evento sobre planejamento urbano e mudanças climáticas

Publicada em 10/11/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), realizou na última semana, um diálogo com a população sobre planejamento urbano e mudanças climáticas. O encontro, que antecede a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo (PDPM), aconteceu no Prédio do Relógio e contou com a presença de moradores de todas as regiões, líderes comunitários, representantes de instituições e técnicos municipais.
Durante a atividade, os participantes puderam analisar os mapas de sua zona urbana e identificar áreas vulneráveis a alagamentos e outros impactos climáticos. A oficina também incentivou o debate sobre soluções sustentáveis que possam fortalecer a resiliência urbana de Porto Velho diante dos desafios ambientais. No encerramento da atividade, cada grupo apresentou os impactos observados em sua região e sugeriram alternativas para reduzir os riscos e problemas ambientais e urbanos.
Moradores, técnicos e lideranças comunitárias contribuíram com ideias e propostas para fortalecer o planejamento urbano e a resiliência de Porto Velho
Para Edvaldo Alves, morador da comunidade Cidade Alta, localizada na BR-319, o evento é muito importante porque discute o planejamento da cidade onde vive. “A melhor forma de reivindicar melhorias urbanas é participando do planejamento. Por isso, gostaria que mais moradores se envolvessem para representar suas comunidades e acompanhar a lei em questão, que é o Plano Diretor Participativo”, afirmou.
Nos meses anteriores, encontros comunitários já haviam sido promovidos nos distritos do alto, médio e baixo Madeira, fortalecendo a participação popular no processo de acompanhamento do PDPM.
Os eventos preparatórios foram pensados para ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil e estimular a construção coletiva de propostas que irão compor as discussões da 2ª Conferência Municipal, prevista para os dias 10 e 11 de dezembro, quando será avaliado o andamento da implementação do Plano Diretor, a partir do relatório de acompanhamento da lei.
O tema central desta edição é “Município Resiliente: um novo olhar em tempo de mudanças climáticas”, que orienta todo o ciclo de eventos preparatórios realizados pela Prefeitura. A proposta reforça o compromisso do município com um desenvolvimento sustentável, inclusivo e adaptado à nova realidade, frente às mudanças climáticas.
A 2ª Conferência Municipal reunirá diversos segmentos da sociedade para avaliar o andamento da implementação do Plano Diretor. As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui.
