Mileni Mota é reconhecida com o Troféu Mulher Força Empreendedora 2025

A advogada Mileni Cristina Benetti Mota foi homenageada com o Troféu Mulher Força Empreendedora 2025, na categoria Liderança e Representatividade nos Serviços Públicos. A indicação partiu do CMEC Rolim de Moura, e o prêmio foi concedido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Rondônia (CMEC-RO).
A cerimônia ocorreu em 7 de novembro, no Hotel Fazenda Minuano, reunindo representantes de diversos setores e destacando trajetórias femininas de impacto em Rondônia.
O reconhecimento destaca a atuação de Mileni ao longo de sua trajetória à frente de cargos públicos, na qual exerceu mandatos como ex-deputada federal, ex-prefeita de Rolim de Moura e servidora federal. Sua trajetória inclui a coordenação de iniciativas voltadas à capacitação profissional, autonomia financeira e fortalecimento dos direitos das mulheres, especialmente em projetos desenvolvidos nos anos 1990 e nos anos 2000.
A premiação se torna ainda mais significativa neste momento em que Mileni lançou o livro Entre Ninhos (a história de uma menina que venceu), obra que resgata sua trajetória e reforça como o desenvolvimento humano na região foi – e continua sendo – um dos eixos centrais do seu trabalho. O reconhecimento recebido dialoga diretamente com essa história e com os impactos sociais construídos ao longo de décadas na administração pública.
Atualmente, Mileni integra a Comissão da Mulher Advogada, delegada da CAARO na subseção de Rolim de Moura e é vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB/RO, contribuindo para debates sobre cidadania, segurança jurídica e desenvolvimento regional.
Em seu agradecimento, Mileni ressaltou a importância do reconhecimento coletivo: “Foi uma honra receber essa homenagem. As histórias apresentadas na noite reforçam a força e a determinação das mulheres de Rondônia e me fizeram recordar projetos que tinham o objetivo de ampliar direitos, conhecimento e independência para mulheres. Ver que tantas conseguiram prosperar graças ao trabalho que realizamos como gestora e representante da população é uma das coisas que mais me enche de orgulho.”
Ao final, parabenizou a presidente Kelly Naahmara Rodrigues Jorge e a equipe do CMEC-RO, pela organização do evento, afirmando: “Foi uma honra receber essa homenagem. As histórias de vida que foram reconhecidas nesta noite evidenciam a força das mulheres de Rondônia. Finalizou Mileni.
