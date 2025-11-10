Maior evento de tecnologia do governo de Rondônia “Conexão Tech.RO”, inicia nesta segunda-feira, 10; confira programação

Publicada em 10/11/2025 às 11h46
O maior evento de tecnologia promovido pelo governo de Rondônia, Conexão Tech.RO 2025, inicia nesta segunda-feira (10), a partir das 18h, em uma instituição de ensino superior privada, localizada na Rua Paulo Freire, nº 4.767, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente, por meio do link disponível no site do evento. Na abertura, o público será recebido com uma apresentação cultural e uma série de atividades voltadas à tecnologia e ao futuro digital. Serão abordados temas como segurança cibernética, inteligência artificial e desenvolvimento de soluções inovadoras.
O evento, realizado pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), acontece até o dia 12 de novembro, e reúne especialistas, estudantes e profissionais da área para três noites de palestras, oficinas e atividades práticas sobre inovação, inteligência artificial e transformação digital.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a gestão pública, e promove o debate acerca da transformação digital e inovação, além de ser um ambiente de troca e novas ideias.
Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, o Conexão Tech.RO é mais do que um evento técnico, é um espaço para compartilhar experiências e inspirar novas ideias. “Além de uma grande oportunidade de aprendizado e networking, o Conexão é um ambiente de colaboração. Aqui, estudantes, profissionais e o poder público se unem para fortalecer o ecossistema de inovação de Rondônia”, destacou.
Confirma a programação desta segunda-feira (10):
18h – Credenciamento
18h40 – Abertura oficial
PALESTRAS
19h – Entre Números e Códigos: A Matemática Oculta nos Sistemas Computacionais, palestrante Paulo Vasconcelos
20h – Perceptron a Multiagentes: História e Aplicabilidade de IA na Atualidade, palestrante Juan Ochoa
21h – OSINT na Era da Informação: Como Dados Públicos Revelam Tudo Sobre Nós, palestrante Clóvis Aguiar Jr
OFICINAS
19h – Hackeando o Bolso: Segurança e Pentest em Aplicativos Mobile – Fagner Alex
19h – Mapeando a Rede: Crie um IP Scanner com Python – Waldemar Passarinho
19h – Prototipação de MVP em MVC com Ciência de Dados e IA – Anderson Seixas
19h – O Início de Tudo: Como Nascem os Grandes Produtos – Janderson Thomaz
19h – Explorando o Mundo Ágil – Emilly Bezerra
19h – Fibra Óptica na Prática – Francismar Alves e Gabriel Carrijo
Para participar, é necessário se inscrever tanto no evento geral quanto nas atividades específicas, como palestras, oficinas e minicursos. A inscrição garante a vaga na atividade escolhida e o certificado de participação. As vagas são limitadas, e o controle de presença será feito com base nas inscrições. A programação completa e o link de inscrição estão disponíveis no link.
