Ji-Paraná se prepara para o Saero 2025 com a participação de 100% dos estudantes

Publicada em 11/11/2025 às 14h15
A Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed) está mobilizando toda a equipe técnica, tanto na sede administrativa quanto nas escolas da rede municipal de ensino, para a realização do Saero 2025 (Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia).
A avaliação ocorrerá de 17 a 28 de novembro, abrangendo os conteúdos curriculares de língua portuguesa e matemática. Em Ji-Paraná, na rede municipal de ensino, participarão 2.585 alunos, distribuídos em 20 escolas de ensino fundamental
O Saero tem o objetivo de avaliar a qualidade da educação nas redes estadual e municipal, para servir como indicador de desempenho e instrumento de aprimoramento das políticas públicas educacionais.
A iniciativa também influencia diretamente na distribuição do ICMS Educacional e no VAAR (Valor Aluno-Ano por Resultados), componente do Novo Fundeb, que premia as redes de ensino que demonstram avanços na aprendizagem e na gestão escolar.
Para garantir o sucesso da aplicação, a Semed contará com o apoio direto dos diretores escolares, supervisores, orientadores e professores, que têm se dedicado à preparação dos estudantes, para assegurar 100% de participação dos alunos das turmas do 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, etapas avaliadas pelo sistema.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!