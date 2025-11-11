Jaru passa a integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal

Publicada em 11/11/2025 às 10h47
O município de Jaru deu mais um passo importante para o fortalecimento do setor produtivo local ao aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI.
A cerimônia de certificação aconteceu na última sexta-feira (7), em Ariquemes, e contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Cleverson Barbosa, do secretário executivo, David Côrtes Leonel, e de representantes da Agroindústria Jaruense Paraíso, que se destaca na comercialização de derivados do leite, como requeijão e manteiga artesanal.
Com o certificado do Ministério da Agricultura e Pecuária, as agroindústrias de leite, derivados e pescados, instaladas no município e devidamente adequadas às normas sanitárias, podem solicitar o selo SISBI e comercializar os seus produtos em todo o Brasil.
