Integrante do MPRO é eleita para o Conselho Fiscal da nova diretoria do CDEMP para 2026

Durante a última reunião ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP), realizada na terça-feira (11/11), a diretora da Escola Superior do Ministério Público de Rondônia (Empro), promotora de Justiça Edna Capeli, foi eleita membra do Conselho Fiscal da nova diretoria do colegiado para o exercício de 2026.
O encontro, conduzido pelo presidente do CDEMP, promotor de Justiça Hermes Zaneti Júnior, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), ocorreu paralelamente ao XXVI Congresso Nacional do Ministério Público, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).
Durante a reunião, foram apreciadas e deliberadas pautas importantes para o funcionamento do colegiado, entre elas: prestação de contas referente ao exercício de 2025; definição do valor da contribuição anual para 2026; aprovação do calendário de atividades para o próximo ano; planejamento estratégico do CDEMP, além de outros assuntos de interesse institucional.
O Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos, criada no ano de 1997, visando estabelecer maior intercâmbio científico entre os Ministérios Públicos de todo o Brasil.
