Instituto de Previdência Municipal promove aperfeiçoamento para servidores

Publicada em 12/11/2025 às 16h33
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam) promove, nos dias 26 e 27 de novembro, o III Seminário Municipal de Previdência e a III Audiência Pública Municipal de Previdência, que acontecerão no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RO, localizado na rua Paulo Leal, nº 1232-1300, bairro Nossa Senhora das Graças.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 24 de novembro, por meio do link: https://ipam-eventos.portovelho.ro.gov.br/eventos.
O evento representa uma oportunidade valiosa para que os servidores municipais se informem, tirem dúvidas e contribuam com sugestões para o fortalecimento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Durante a Audiência Pública, serão apresentados dados, metas e ações voltadas à transparência e à sustentabilidade do sistema previdenciário municipal.
O objetivo do seminário e da audiência é aproximar o servidor do seu regime de previdência, permitindo que compreenda o funcionamento do sistema e contribua com ideias para o seu aperfeiçoamento. A participação de todos é fundamental para o fortalecimento da previdência municipal.
