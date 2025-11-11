II FROMIMPE: Oportunidade e Desenvolvimento Econômico em Rondônia

Publicada em 11/11/2025 às 11h22
Fórum reúne instituições e lideranças para fortalecer políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas e dá origem a comitês regionais que atuarão de forma integrada pelo crescimento econômico do estado
O segundo encontro estadual do Fórum Permanente Rondoniense das Micro e Pequenas Empresas (FROMIMPE) reuniu, nos dias 5 e 6 de novembro, em Porto Velho, representantes de instituições públicas, entidades empresariais e da sociedade civil organizada.
O objetivo foi debater estratégias, desafios e oportunidades para o fortalecimento do ambiente de negócios em Rondônia, com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.
Durante o evento, foram instalados comitês regionais, que passam a atuar de forma permanente por meio de grupos de trabalho dedicados a propor soluções para problemas específicos enfrentados pelos pequenos negócios.
Esses comitês terão a função de articular ações e diretrizes que impulsionem o empreendedorismo e incentivem políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas do estado.
“Um encontro importante para o estado de Rondônia, para todos os atores que fazem parte desse comitê, o governo do estado, a Fiero, a cadeia produtiva da região, que vem ao encontro dos anseios dos comerciantes, dos industriais e dos prestadores de serviço. O objetivo é desburocratizar, simplificar e atender as demandas dos territórios e municípios, fortalecendo o comércio local.” destacou José Alberto Anísio, superintendente do Sebrae em Rondônia.
A secretária executiva do FROMIMPE, Elizeth Mesquita, reforçou que o evento consolida o trabalho desenvolvido ao longo do ano:
“Hoje estamos aqui para consolidar as ações que foram realizadas em 2025. Contamos com a participação de 26 membros do Fórum, que durante esses dois dias discutiram resultados e novas propostas. Esperamos encerrar o ano com muitas entregas concretas.” afirmou.
O consultor de políticas públicas Ricardo Camargo ressaltou a relevância do intercâmbio de experiências entre estados:
“Trouxemos o Fórum do Paraná, o mais ativo do Brasil desde 2008, além de técnicos do Sebrae Nacional e o presidente da Federação Brasileira da Micro e Pequena Empresa. Foi um momento de troca, onde as lideranças de Rondônia puderam dialogar com referências de outras regiões e apresentar as ações locais desenvolvidas ao longo do ano.”
Para o gerente adjunto de Políticas Públicas do Sebrae em Rondônia, Fausto Keske, o FROMIMPE marca um passo essencial na consolidação da governança voltada aos pequenos negócios:
“É um marco para Rondônia. A instalação formal dos comitês regionais abre caminho para a construção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas. E já estamos projetando 2026 como um ano de consolidação de políticas públicas que dialoguem diretamente com as necessidades desse segmento.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!