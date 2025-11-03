II Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica será em Ji-Paraná de 5 a 7 de novembro

Publicada em 03/11/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realiza a II Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica, no Campus Ji-Paraná, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. O evento é aberto ao público e tem como objetivo valorizar os produtores rurais, promover práticas sustentáveis e fortalecer o diálogo entre saberes tradicionais, ciência e comunidade.
A primeira edição da Feira foi em 2024 no IFRO Colorado do Oeste. E neste ano contará com palestras, oficinas, mesas-redondas, apresentações culturais, exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar e agroecológica. Haverá ainda espaço de troca de sementes crioulas, atividades de educação ambiental e uma programação especial para as crianças, com atividades lúdicas voltadas à valorização da natureza.
Para a Pró-Reitora de Extensão, Érica Navarro, o evento é um convite à integração entre campo, floresta e cidade. “Convidamos toda a comunidade para participar da II Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica do IFRO, que será realizada no Campus Ji-Paraná, entre os dias 5 e 7 de novembro. A feira é um espaço de fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia e dos saberes tradicionais, promovendo o encontro entre diferentes formas de produzir, viver e cuidar da terra”, destacou.
Conforme Érica, a programação trará representantes de povos indígenas, que compartilharão conhecimentos e expressões culturais. “Um destaque especial será o espaço de troca de sementes crioulas, valorizando a conservação da biodiversidade e a partilha de saberes entre gerações. Será um momento de integração, aprendizado e celebração do campo, da floresta e da vida, aberto a todos, estudantes, produtores, pesquisadores e à comunidade em geral”, ressaltou.
O Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, enfatizou a importância do evento para a valorização do trabalho no campo. “A realização da feira é uma conquista para o Instituto Federal e para os agricultores que trabalham com a agricultura em regime familiar e agroecológico. A produção da agricultura familiar é o que verdadeiramente sustenta a sociedade, garantindo a segurança alimentar e a preservação dos recursos naturais do nosso estado”. Ele destacou ainda que “a comida da nossa mesa passa pelo trabalho realizado pelo agricultor e agricultora familiar, e isso precisa ser discutido, valorizado e reconhecido por todos nós. Por essa razão, a feira é um marco para o IFRO e para o Estado de Rondônia”.
A Diretora-Geral do Campus Ji-Paraná, Letícia Carvalho Pivetta, reforçou o papel do evento na formação cidadã e na integração regional. Segundo ela, “a feira é de suma importância para alunos, servidores e toda a comunidade local e regional, pois valoriza os produtores da agricultura familiar e agroecológica de todo o estado”.
Durante os três dias, o público poderá participar de atividades como o lançamento de programas de fomento, mesas sobre segurança alimentar e territórios tradicionais, oficinas práticas sobre crédito rural, piscicultura, agroecologia, manejo apícola e produção sustentável, além de atendimentos de saúde e orientações sobre aposentadoria rural.
A programação inclui também o “Café Camponês”, apresentações culturais e a “Troca de Sementes dos Povos Originários”, reunindo agricultores, comunidades tradicionais e representantes de movimentos sociais. O encerramento oficial será no dia 7, com a apresentação das deliberações e leitura do documento final da feira.
De acordo com a Pró-Reitora Érica Navarro, a feira é também um chamado à ação coletiva. “Convidamos todos vocês a participarem ativamente deste evento, não apenas como visitantes, mas como agentes de transformação em prol de uma agricultura mais justa e sustentável em nosso estado”. E concluiu apontando a iniciativa como um compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e o fortalecimento das comunidades rurais de Rondônia.
A programação completa pode ser conferida no link: https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/611/
