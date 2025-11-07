IFRO realiza I Bienal de Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação em Porto Velho

Publicada em 07/11/2025 às 16h23
Entre os dias 11 e 13 de novembro, em Porto Velho, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) promove a I Bienal de Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (BIPEI). O evento será realizado no Teatro Guaporé e nos campi Porto Velho Calama e Porto Velho Zona Norte.
Integrados à programação da Bienal, ocorrerão também o 9º Encontro Nacional das Editoras da Rede Federal (ENEDIF), o Fórum de Pesquisa em Educação de Rondônia (FORPER) e a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2025), reunindo pesquisadores, professores, estudantes e gestores da Rede Federal e instituições convidadas.
A BIPEI é um congresso acadêmico de caráter multidisciplinar, voltado ao debate sobre os desafios e as perspectivas da Pesquisa, do Ensino, da Extensão e da Inovação no âmbito da educação profissional, científica e tecnológica. Nesta primeira edição, o tema central é “Formação de Leitores”, com foco na importância dos cursos de licenciatura para o desenvolvimento de competências leitoras na Educação Básica.
Com abrangência nacional, o ENEDIF reunirá editoras dos Institutos Federais para discutir os desafios da produção editorial científica e acadêmica, promovendo o intercâmbio de experiências e a divulgação do conhecimento por meio de livros técnicos, científicos e literários. Para a Pró-Reitora de Pesquisa, Xênia de Castro Barbosa, é uma grande alegria receber estudantes e servidores de todo o IFRO, bem como os colegas editores da Rede, para participarem desse conjunto de eventos e refletir sobre temas tão importantes. “Vejo BIPEI e ENEDIF como oportunidades singulares de aprendizado, de intercâmbio de experiências e de fortalecimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”, acrescenta.
Já o Fórum de Pesquisa será dedicado à apresentação e socialização de resultados de subprojetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e programas correlatos, fortalecendo o diálogo entre formação docente e práticas pedagógicas.
Programação
A cerimônia oficial de abertura será realizada no dia 11, às 18h, no Teatro Guaporé. No dia 12, às 08h, será a abertura do Fórum de Pesquisa no Campus Porto Velho Calama. Concomitante, haverá no Campus Porto Velho Zona Norte, palestras, oficinas, mostras de inovação tecnológica e minicursos.
Inscrições e programação estão disponíveis nos links:
• Bienal (BIPEI): https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/740/
• ENEDIF: https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/691/
