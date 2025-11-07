IFRO publica minutas dos editais do Processo Seletivo Unificado 2026/1

Publicada em 07/11/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) publicou as minutas dos editais do Processo Seletivo Unificado (PSU 2026/1), que definem as regras preliminares para ingresso nos cursos da instituição no primeiro semestre de 2026. As minutas podem ser consultadas no Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/unificado
A minuta publicada é uma versão preliminar e sem valor administrativo, podendo sofrer alterações após o período de impugnação. O prazo para impugnação de itens ou subitens das minutas vai até o dia 8 de novembro. A publicação das respostas aos pedidos será na segunda-feira, 10 de novembro, data em que também será divulgado o edital definitivo do Processo Seletivo Unificado.
De acordo com as orientações, qualquer pessoa poderá solicitar impugnação, desde que dentro do prazo previsto e mediante envio de e-mail para [email protected], com o assunto “PSU 2026/1 – Impugnação do Edital”. O pedido deve conter identificação completa do candidato, item questionado, fundamentação legal e, se necessário, documentos comprobatórios, seguindo as indicações no edital.
As inscrições para o PSU 2026/1 serão realizadas exclusivamente pelo Portal de Seleção do IFRO, com início em 10 de novembro e término às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2025. O sistema permanecerá aberto durante finais de semana e feriados.
O IFRO reforça que o ensino na instituição é público e gratuito, sem cobrança de taxas de inscrição, matrícula ou mensalidade. O Processo Seletivo Unificado é a principal forma de ingresso para as mais de três mil vagas a serem ofertadas nos cursos técnicos (subsequentes e integrados ao ensino médio) e superiores ofertados em todos os campi (Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena).
Os interessados devem acompanhar as atualizações nas redes sociais oficiais do IFRO e no Portal de Seleção, onde serão divulgados todos os comunicados e documentos referentes ao Processo Seletivo Unificado 2026/1.
