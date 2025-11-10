Homens e mulheres de Alvorada e Castanheiras são atendidos por mais uma campanha preventiva da ASSDACO

Publicada em 10/11/2025 às 15h29
Neste final de semana, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realizou mais uma campanha de prevenção ao câncer. Desta vez, a ação foi realizada no município de Alvorada do Oeste, em parceria com a Loja Maçônica Estrela da Alvorada n. 21 e a Associação Beneficente das Romãs.
A ação reuniu aproximadamente 500 pessoas, moradoras de Alvorada e também de Castanheiras, que puderam realizar exames de prevenção aos cânceres de mama e de próstata. A campanha contou com a parceria das Prefeituras Municipais de ambas as cidades, destacando a realização dos exames de prevenção ao câncer de colo uterino realizados pela Prefeitura de Alvorada.
“A campanha teve início às 7h30 e seguiu até às 12h30, com aproximadamente 500 pessoas atendidas, entre homens e mulheres. Nesta terça-feira (11), eu me encontro com 29 mulheres atendidas nessa campanha e que vem à Cacoal para exames complementares na Clínica Anga de mamografia e ultrassom”, destaca a coordenadora de eventos da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha).
A presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, Vera Travain Bianchini, acompanhou as campanhas preventivas deste final de semana e fez questão de agradecer todos os parceiros. “A ASSDACO só tem força graças a todas as parcerias! Por isso fazemos questão de agradecer o apoio das prefeituras municipais de Alvorada e de Catanheiras, a maçonaria e o Clube das Romãs, toda a equipe de profissionais que se dedicaram em mais esta ação, e os laboratórios Anga e Cid pelo suporte”, agradeceu a presidente da ASSDACO.
