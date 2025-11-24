Guns N’ Roses confirma turnê com nove datas no Brasil em 2026

Publicada em 24/11/2025 às 14h52
O Guns N’ Roses ampliou sua agenda no País para 2026. Já confirmado como atração do Monsters of Rock, em São Paulo, o grupo anunciou nesta segunda-feira (24) mais oito shows, totalizando nove apresentações em abril do próximo ano.
A turnê começa em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, e segue por diversas capitais e grandes cidades brasileiras, incluindo Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém. A banda também fará um show solo no Rio de Janeiro e passará por São José do Rio Preto.
Agenda do Guns N’ Roses no Brasil — Abril de 2026
1/4 – Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)
4/4 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)
7/4 – São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)
10/4 – Rio de Janeiro (Engenhão)
12/4 – Vitória (Estádio Kleber José de Andrade)
15/4 – Salvador (Arena Fonte Nova)
18/4 – Fortaleza (Arena Castelão)
21/4 – São Luís (Castelão)
25/4 – Belém (Mangueirão)
Segundo a banda, informações sobre ingressos e pré-venda serão divulgadas em breve no site oficial, onde os fãs podem se inscrever para ter acesso antecipado.
A passagem mais recente do Guns pelo Brasil ocorreu em outubro deste ano, com público de 50 mil pessoas no Allianz Parque, além de apresentações em Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Brasília.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!