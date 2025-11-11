Governo de Rondônia participa da abertura do Hub da Amazônia Legal na COP30 e apresenta ações para desenvolvimento sustentável

Publicada em 11/11/2025 às 10h27
O governo de Rondônia e demais governadores dos estados da Amazônia Brasileira participaram, nesta segunda-feira (10), da abertura oficial do Hub da Amazônia Legal, espaço que reúne os estados da região na 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP30), realizada em Belém. O evento marca a abertura dos espaços do Consórcio da Amazônia Legal (CAL), na Blue Zone (Zona Azul) da conferência, consolidando o protagonismo regional na agenda climática global.
O Hub será o principal ponto de encontro dos estados amazônicos durante a COP30, tanto na Blue Zone (Zona Azul) como também na Green Zone (Zona Verde), reunindo lideranças políticas, instituições internacionais, sociedade civil e comunidade científica em uma programação com dezenas de painéis e reuniões bilaterais. O governo de Rondônia estará presente em 11 painéis individuais e conjuntos. O espaço reforça o papel estratégico dos estados da Amazônia na busca por soluções conjuntas que conciliem conservação ambiental, desenvolvimento econômico e justiça social.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a COP30 é um marco histórico para o Brasil e para a Amazônia. “Rondônia tem buscado ampliar sua cooperação com outros estados amazônicos, países parceiros e instituições internacionais, porque entende que o enfrentamento à crise climática exige ação conjunta e solidariedade global”, salientou.
O titular da Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra), Augusto Leonel, ressaltou os investimentos do governo do estado em ações climáticas e integração regional. “Rondônia vem consolidando uma política ambiental pautada em resultados. O estado tem investido em monitoramento ambiental, bioeconomia, energias renováveis e governança climática, contribuindo diretamente com as metas do Consórcio da Amazônia Legal. O Plano Futura no estado de Rondônia e as ações de valorização das comunidades tradicionais são exemplos concretos de como o governo estadual tem alinhado desenvolvimento e sustentabilidade.”
AÇÕES CONJUNTAS
Durante a cerimônia foram apresentadas 16 entregas conjuntas dos nove estados amazônicos, incluindo a Estratégia Amazônia 2050, que define uma visão de longo prazo para o desenvolvimento sustentável; a Plataforma CAL2050, que integra dados geoespaciais e indicadores socioambientais; o Plano de Transformação Ecológica da Amazônia; o Projeto Regional de Regularização Fundiária, desenvolvido com o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam); e o Diagnóstico de Crimes Ambientais da Amazônia Legal, iniciativas que reforçam o compromisso dos estados com uma agenda climática robusta e cooperativa.
PAINÉIS COM PARTICIPAÇÃO DE RONDÔNIA
Dia 11/11
Da Previsão ao Combate: A Integração dos Sistemas de Rondônia no Combate ao Fogo
Lançamento da Plataforma CAL2050 e apresentação do Termômetro Amazônico
Dia 12/11
O Plano Futura do Estado de Rondônia: Ação Climática Subnacional para o Crescimento Verde
Produzir com Sustentabilidade: Inovação, Floresta e Alimentos na nova economia Amazônica
Dia 13/11
Governança Climática Subnacional e Povos da Floresta: Protagonismo IP&LC nas Ações Climáticas de Rondônia
Dia 14/11
Mecanismos Financeiros Inovadores para Resiliência Climática Subnacional: O Plano Futura no Estado de Rondônia
Dia 19/11
Ordenamento da pesca artesanal na Amazônia Brasileira
Recuperação Ambiental e Soluções Legais para Produtores Rurais da Amazônia
COOPERAÇÃO ENTRE ESTADOS
Criado em 2019, o Consórcio da Amazônia Legal reúne os governos do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Desde a COP25, em Madri, o Consórcio tem se consolidado como um ator central nas conferências do clima, articulando ações regionais e fortalecendo o diálogo da Amazônia com a comunidade internacional. Em 2025, o CAL chega à COP30 com uma agenda robusta de desenvolvimento sustentável, pautada pela cooperação entre os estados, pela valorização das populações amazônidas e pela construção de soluções integradas para o futuro da região.
