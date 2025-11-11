Governo de Rondônia intensifica ações em Extrema para garantir trafegabilidade durante período chuvoso

Publicada em 11/11/2025 às 10h12
Com a aproximação do período chuvoso, os trabalhos são intensificados com ações estratégicas para garantir trafegabilidade contínua e segura. O objetivo é atender às necessidades das comunidades rurais, preservando o acesso aos serviços fundamentais, assegurando os produtores e moradores que possam se deslocar com regularidade ao longo de todo o ano. Para isso, o governo de Rondônia vai instalar 24 manilhas em pontos estratégicos dos ramais do distrito de Extrema, em Porto Velho, contribuindo para a correção de áreas essenciais melhorando as condições de escoamento de águas pluviais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a chegada das manilhas representa mais do que investimento em infraestrutura, é a garantia de acesso digno à população rural. Estradas em boas condições são fundamentais para o escoamento da produção e para o acesso a serviços básicos, especialmente em regiões que enfrentam alagamentos no período chuvoso. “As manilhas vão eliminar pontos essenciais e trazer mais segurança às famílias que dependem diariamente desses ramais”, salientou.
O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Eder André Fernandes, reforçou que a entrega das manilhas é resultado de uma análise técnica feito ao longo dos últimos meses. “Identificamos trechos que sofrem erosão e rompimento durante as chuvas. Com a instalação dessas 24 manilhas, vamos estruturar a drenagem e manter os ramais transitáveis o ano todo. É uma intervenção simples, mas de grande impacto para a região”, explicou.
O residente da 14ª Residência Regional, em Extrema, Eder Seixas, destacou que a chegada das manilhas representa um avanço importante para a comunidade, principalmente diante dos desafios enfrentados nos períodos de chuva. “Esses ramais são a ligação diária das famílias com a cidade, com a escola e com o comércio. Quando chove forte, qualquer ponto de alagamento já dificulta muito a vida de quem mora aqui. Com essas manilhas, teremos mais segurança e estabilidade para trafegar. É uma melhoria muito esperada pela população e que chega em boa hora.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!