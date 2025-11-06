Governo de Rondônia fortalece caminho para exportar carne a países de alto padrão sanitário como Chile e Japão

Publicada em 06/11/2025 às 09h56
O governo de Rondônia deu um passo significativo rumo à exportação de carne, avançando no processo de habilitação para fornecer carne bovina a países com alto rigor sanitário, como o Chile e o Japão. Este movimento estratégico, marcado por uma reunião em Brasília, no dia 3 de novembro, chancela a qualidade da produção rondoniense, e busca abrir portas econômicas para a carne do estado.
A pauta da reunião foi especificamente a abertura de mercado para a carne e frangos produzidos em Rondônia, e contou com a presença da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A reunião também contou com a participação do diretor de Negociações Não Tarifárias do Mapa, Augusto Billi.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado consolida sua posição, buscando novos mercados e a excelência sanitária que garante a competitividade global para continuar trabalhando para avançar no cenário internacional. “Rondônia dá um passo importante no processo de habilitação para exportar a carne bovina a países com alto rigor sanitário. A ação é feita em benefício do homem do campo para que o progresso do estado continue cada vez mais no cenário internacional”, ressaltou.
O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luiz Rua, confirmou a solidez da relação com o governo rondoniense, detalhando os frutos desse trabalho contínuo e pontuou recente conquista como o acesso às Filipinas, o pré-listing para Singapura e a abertura da República Dominicana. O secretário enfatizou ainda que o trabalho está sendo feito para que o avanço na pauta seja possível e ocorra conforme os requisitos e os cronogramas japoneses.
Na ocasião, o secretário de Agricultura de Rondônia, Luiz Paulo, destacou que o trabalho em Brasília busca o avanço comercial e sanitário do estado. “Estamos mantendo esse alinhamento técnico e diplomático com o Mapa para desenvolver a pauta de abertura de mercado da nossa carne e do nosso frango.”
