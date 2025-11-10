Giovana Antonelli e Primo Pobre brilham no Mutirão Acredita + Caravana Delas

Publicada em 10/11/2025 às 16h42
Mutirão Acredita + Caravana Delas reúne empreendedoras e parceiros em um dia de inspiração, conhecimento e celebração dos 30 anos do FAMPE em Porto Velho.
O auditório da Faculdade Católica de Porto Velho na última sexta-feira (7) virou palco para o evento promovido pelo Sebrae em Rondônia, que uniu duas grandes iniciativas: o Mutirão Acredita, em comemoração aos 30 anos do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), e a Caravana Delas, com palestras voltadas ao empreendedorismo feminino.
Entre os destaques da programação estiveram o influenciador digital Primo Pobre (Eduardo Feldberg) e a atriz e empresária Giovanna Antonelli, que compartilharam experiências sobre finanças, protagonismo e desafios do empreendedorismo.
“Celebramos os 30 anos do FAMPE, importante instrumento de crédito de aval para os pequenos negócios no Brasil e especialmente em Rondônia. Tivemos várias ações e palestras, inclusive com a atriz Giovanna Antonelli e o Primo Pobre. Agradecemos aos parceiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Sicoob, cooperativas de crédito, Basa, que acreditam no Sebrae, que acompanha o crédito ao pequeno empreendedor e oferece capacitação para que ele se desenvolva e prospere, gerando empregos e renda para o nosso estado.” destacou José Alberto Anísio, superintendente do Sebrae em Rondônia.
O conselheiro do Sebrae em Rondônia e presidente do Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Estado de Rondônia), Salatiel Rodrigues, reforçou a importância da iniciativa para o fortalecimento das empreendedoras.
“O Mutirão Acredita celebra os 30 anos do FAMPE e nós, como parceiros, apoiamos esse movimento. O Sebrae é um grande aliado dos micro e pequenos empreendedores de Rondônia.” afirmou.
Já o especialista em inclusão financeira do Sebrae Nacional, Márcio Borges, ressaltou o foco da Caravana Delas no fortalecimento econômico feminino:
“Nosso objetivo é fomentar o acesso ao crédito e oferecer conhecimento e capacitação para as mulheres empreendedoras. Com o FAMPE, elas têm a garantia necessária para viabilizar esse crédito e impulsionar seus negócios.” explicou.
A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL), Joana Joanora, destacou o impacto positivo da ação:
“Essa é uma oportunidade valiosa para as mulheres de negócios da nossa região. O Sebrae traz soluções reais e caminhos para quem acredita no próprio potencial.” afirmou.
Durante sua palestra, Giovanna Antonelli trouxe uma reflexão inspiradora sobre protagonismo e equilíbrio:
“Nós, mulheres, temos muitas versões, mas não dá para viver todas ao mesmo tempo. É preciso escolher uma de cada vez e vivê-la por completo. Para mim, empreender é ser protagonista da minha própria história.” declarou.
Já Eduardo Feldberg (Primo Pobre) agradeceu ao Sebrae em Rondônia e elogiou o público rondoniense:
“Foi top demais! Falamos sobre educação financeira, organização e otimização de renda para quem quer empreender. Agradeço a oportunidade e espero voltar em breve a Porto Velho.” disse o influenciador.
Encerrando o evento, o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, comemorou o sucesso da Caravana Delas e reforçou o compromisso da instituição com o crédito orientado:
“Estamos muito felizes por celebrar os 30 anos do FAMPE ao lado de tantas empreendedoras. Elas têm 100% no processo de aval, o que estimula o acesso ao crédito e o fortalecimento dos pequenos negócios. Contem com o Sebrae na jornada empreendedora de vocês.” concluiu.
