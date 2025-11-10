Fiscalização do TCE-RO em Porto Velho revela avanços e falhas que impactam diretamente pacientes e profissionais de saúde

Publicada em 10/11/2025 às 16h16
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) voltou às ruas da Capital, neste sábado (8/11), para mais uma rodada de fiscalizações a unidades da rede pública de saúde.
As equipes estiveram no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e nas Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino, acompanhando de perto o que mudou e o que ainda precisa mudar no atendimento à população.
A ação integra o Programa Permanente de Fiscalização da Saúde, iniciativa que combina rigor técnico e escuta humanizada para induzir melhorias no serviço público e nas condições de trabalho dos profissionais da área.
Durante as inspeções, os auditores avaliaram a oferta de medicamentos e insumos, a realização de exames, o estado dos equipamentos, a presença das equipes de saúde e as condições de limpeza e estrutura das unidades.
Escuta ativa dos profissionais de saúde, um dos benefícios da ação feita pelo Tribunal
O resultado mostra um cenário de avanços importantes, mas também fragilidades que continuam afetando diretamente pacientes e servidores.
JOSÉ ADELINO: AVANÇOS NA GESTÃO E NOVOS DESAFIOS
Na Policlínica José Adelino, a fiscalização reconheceu pontos positivos, como a presença de servidores administrativos nos fins de semana e o regime de sobreaviso no almoxarifado.
No entanto, foi registrada quantidade insuficiente de insumos essenciais, como tubos e ataduras, o que compromete o pleno funcionamento da unidade.
A Policlínica José Adelino, na Zona Leste de Porto Velho, foi uma das unidades fiscalizadas
Também foi identificada a escassez de medicamentos e a ausência de balança hospitalar adequada, já que o equipamento atualmente utilizado não é próprio para uso clínico.
Como ponto positivo, equipe do TCE-RO registrou a presença de agente de endemias nos fins de semana e o funcionamento contínuo da farmácia, das 7h às 18h, garantindo assistência completa à população.
SAMU: FROTA REDUZIDA E SOBRECARGA CONTINUAM PREOCUPANDO
No Samu, os auditores constataram que persistem irregularidades antigas, especialmente a frota insuficiente e com falhas mecânicas recorrentes.
Faltam condutores para completar as equipes, o que amplia a sobrecarga dos profissionais, que muitas vezes são acionados para remoções de pacientes sem quadro grave, situação que deveria ser absorvida por outros serviços de saúde.
Condição das ambulâncias foi verificada na ação do TCE-RO
O Tribunal alertou que o problema compromete a agilidade nos atendimentos de urgência e desgasta as equipes. Também foram observadas falhas de infraestrutura, como a falta de manutenção do ar-condicionado e a limpeza precária das ambulâncias no turno noturno, além do descumprimento de escala de plantão por dois servidores.
ANA ADELAIDE: MELHORIAS IMPLEMENTADAS E NOVOS DESAFIOS
Na Policlínica Ana Adelaide, o TCE-RO verificou avanços concretos em relação à última visita: problemas como vandalismo nos banheiros públicos, ausência de chuveiro na sala de observação e falhas na transferência de pacientes já foram solucionados.
Por outro lado, a fiscalização identificou novos desafios que exigem ação imediata da gestão.
A unidade enfrenta falta de kits laboratoriais essenciais para exames de diagnóstico e acompanhamento de pacientes críticos. Além disso, foram encontrados pacientes internados desde o dia anterior, o que gera superlotação, sobrecarga da equipe e riscos à segurança assistencial.
FISCALIZAR PARA TRANSFORMAR A SAÚDE PÚBLICA
Os resultados reforçam o papel do TCE-RO como agente transformador da realidade da saúde pública. Mais do que apontar falhas, o Tribunal busca escutar, compreender e propor soluções que melhorem a vida das pessoas.
Ao conversar com pacientes e profissionais, os auditores identificam problemas que vão além dos relatórios, e ajudam a construir caminhos para um atendimento mais digno e humano.
Secretário-geral de Controle Externo, Marcus Cézar Filho, coordenou a ação deste sábado
“É o Tribunal mais próximo da população, trabalhando para que o serviço de saúde tenha cada vez mais qualidade”, destacou o secretário-geral de Controle Externo, Marcus Cézar Filho.
O próximo passo será a elaboração de relatórios detalhados, com recomendações técnicas e encaminhamentos à gestão municipal, para que as melhorias saiam do papel e se tornem parte do dia a dia dos cidadãos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!