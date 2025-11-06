Por ASSESSORIA
Publicada em 06/11/2025 às 10h49
Feriado do 44º aniversário de Jaru será nesta sexta-feira (07); apenas serviços essenciais terão funcionamento normal
A Prefeitura de Jaru comunica que, nesta sexta-feira (07), em virtude do feriado do 44ª aniversário de Jaru, não haverá expediente nas repartições públicas municipais.
Serviços essenciais, como o atendimento no Hospital Sandoval de Araújo Dantas, continuarão funcionando normalmente.
