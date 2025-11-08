Porto Velho

Feira de Estágio, Empregos e Oportunidades acontece paralelamente à Semana de Ciência e Tecnologia no Campus Calama

De acordo com a Chefe do Depex, Monnike Yasmin do Vale, a feira busca aproximar os estudantes que estão concluindo o ensino médio ou a graduação das oportunidades profissionais disponíveis no mercado.