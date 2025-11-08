Feira de Estágio, Empregos e Oportunidades acontece paralelamente à Semana de Ciência e Tecnologia no Campus Calama

Publicada em 08/11/2025 às 11h30
Entre os dias 11 e 13 de novembro, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, realiza a Feira de Estágio, Empregos e Oportunidades, evento que ocorrerá em paralelo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).
Organizada pelo Departamento de Extensão (Depex), a feira tem como objetivo orientar os estudantes sobre o ingresso no mercado de trabalho, oferecendo oficinas de elaboração de currículos, preparação para entrevistas de emprego e recebimento de currículos para encaminhamento profissional. O Depex, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), responsável por apoiar o programa de estágios do campus, promove o intercâmbio e o encaminhamento de alunos do ensino integrado e dos cursos superiores a empresas conveniadas.
De acordo com a Chefe do Depex, Monnike Yasmin do Vale, a feira busca aproximar os estudantes que estão concluindo o ensino médio ou a graduação das oportunidades profissionais disponíveis no mercado. Durante as oficinas, os participantes recebem orientações práticas sobre construção de currículos, funcionamento das vagas de estágio e comportamento em entrevistas de emprego, ampliando suas chances de inserção no mundo do trabalho.
