FCJP divulga amanhã resultado do concurso de fotografia

A Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP) divulga amanhã (11) a lista das 35 fotografias que vão compor o painel em comemoração aos 48 anos de emancipação do município. Neste ano, o tema escolhido foi “Ji-Paraná sob lentes: 48 anos refletidos sob o olhar da nossa gente”. As inscrições iniciaram em 8 de outubro.
De acordo com o edital do concurso de fotografia, as imagens (inéditas) deveriam reproduzir espaços físicos, arquitetônicos, atividades cotidianas, bens naturais, festividades, manifestações esportivas, sociais e culturais e outros que permitam identificar que elas são do município.
O participante teve que anexar a foto em formato JPG, preencher e enviar o formulário de inscrição, o descritivo da imagem, cópias de documento de identidade (ou CNH), comprovante de residência e as autorizações de uso de imagem e cessão de direitos autorais devidamente assinadas.
As regras do concurso proibiram fotografias que tivesse conteúdo ofensivo, discriminatório, ilegal ou que fizessem apologia ao crime, drogas ou nudez, ou imagens excessivamente manipuladas ou fora do tema proposto. Caso fossem enviadas, seriam desclassificadas pela comissão organizadora.
O resultado será divulgado no site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná. Todos os selecionados receberão certificados de participação, e as imagens poderão ser utilizadas em exposições e eventos culturais sem fins lucrativos.
