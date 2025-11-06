Estudantes de Porto Velho intensificam preparação para o Enem; cerca de 400 alunos participam do projeto

Publicada em 06/11/2025 às 10h26
A poucos dias da primeira etapa do Enem 2025, centenas de estudantes de Porto Velho estão em contagem regressiva para o exame nacional. Desde julho, cerca de 400 alunos participam do projeto Superação Pré-Enem Municipal, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que oferece aulas gratuitas de preparação em quatro polos da cidade: Escola Pedro Batalha – bairro Aponiã, Escola Voo da Juriti – bairro JK I, Escola Joaquim Vicente Rondon – bairro Cohab, e no Teatro Banzeiros – Centro.
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e nesta última semana, os professores estão focados na revisão dos conteúdos de Linguagens, Redação e Ciências Humanas, que compõem o primeiro domingo de provas, dia 9 de novembro.
SEMANA DE PREPARAÇÃO
De acordo com a supervisora do projeto, Rose Vital, o Superação vive uma fase de esforço concentrado. “O projeto de superação Pré-Enem Municipal, nessas semanas que antecedem as provas, faz um planejamento diferenciado que nós denominamos como semana especial. Tivemos aulões nos quatro polos, voltados às áreas da primeira prova do Enem, que será de Linguagens Humanas em Redação que ocorrerão no dia 9 de novembro. No domingo, estaremos espalhados pela cidade para oferecer apoio emocional", disse a supervisora.
Entre os participantes está Daniel Araújo, 25 anos, motoboy e morador do bairro Nacional. Mesmo com a rotina puxada de trabalho, ele não abre mão dos estudos. “Mesmo cansado, depois de um dia inteiro de serviço, eu sinto vontade de ir para o curso. Quero aprender mais, estudar bastante e tirar uma boa nota no Enem para cursar Engenharia de Produção”, contou.
A motivação também é compartilhada por Alice Brito, 16 anos, moradora do bairro Embratel, que está no segundo ano do ensino médio. “Comecei a fazer o Enem no ano passado, mas este ano estou mais preparada. Ainda tenho dúvidas sobre o curso que quero, mas sonho em fazer Direito ou Medicina. Esse projeto tem sido essencial para me ajudar a decidir e me preparar melhor”, disse.
ORIENTAÇÕES
O professor Evaniel Medeiros, coordenador do polo do Centro, ressalta que o nervosismo é natural, mas que é importante manter o equilíbrio. “Os alunos estão ansiosos, é normal. Nossa orientação é: na hora da prova, feche os olhos, respire e se concentre. Cuide da alimentação, evite comidas gordurosas. Leve uma barra de cereal, água, suco, tudo em sacola transparente, e durma bem para chegar descansado”, orientou o educador.
Após o primeiro domingo de prova, o trabalho continua. “Na segunda semana, as aulas seguem normalmente, com foco nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, que caem no dia 16. Também estaremos presentes oferecendo apoio emocional aos alunos até o último dia de prova”, acrescentou Medeiros.
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, reforça que a ação faz parte da política educacional da gestão do prefeito Léo Moraes, que tem priorizado o acesso dos jovens às oportunidades de ensino superior. “O Superação é uma política pública que segue a determinação do prefeito Léo Moraes de investir na juventude, dando condições reais para que nossos estudantes possam disputar uma vaga na universidade com preparo e confiança”, destacou o secretário.
Os portões dos locais de prova abrem às 11h e fecham às 12h, com início das provas às 12h30 (horário local). A Prefeitura de Porto Velho deseja sucesso a todos os participantes do projeto e demais candidatos. E lembre: se o resultado não vier agora, não desanime. Cada tentativa é um passo na construção do futuro.
