Estudantes da Escola Municipal Bilíngue realizam passeio educativo no Parque Natural

Publicada em 07/11/2025 às 16h12
Cerca de 30 alunos da Escola Municipal Bilíngue participaram, nesta quinta-feira (6), de um passeio educativo ao Parque Natural Raimundo Paraguassu de Oliveira, promovido pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).
A atividade teve como objetivo aproximar os estudantes da natureza e reforçar o aprendizado sobre preservação ambiental e sustentabilidade. Durante a visita, os alunos participaram de trilhas, observação de animais e plantas nativas, conheceram o Museu do Acervo Biológico apresenta espécies da fauna amazônica em técnicas de taxidermia e preservação úmida.
De acordo com a diretora da escola, Sirleia Araújo, o passeio foi uma oportunidade de unir aprendizado, educação e lazer. São estudantes da pré- escola, 1º ano e 5º ano do ensino fundamental que tiveram a oportunidade de conhecer pela primeira vez os atrativos que o parque oferece a população.
“Com toda certeza eu penso que esse passeio, além da importância da educação ambiental, é uma questão de pertencimento, aqui eles têm a oportunidade de vivenciar esse local que é nosso. O parque foi criado para que a gente possa conhecer a biodiversidade amazônica, então eles ficam encantados com tudo nesse espaço e estamos felizes com esta oportunidade”, disse a diretora da escola.
EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL
A iniciativa busca aliar educação, lazer e cidadania, promovendo momentos de integração e descoberta para os alunos. Para a professora, Lucicléia Leão, esta é uma oportunidade de proporcionar atividades diferentes fora do ambiente escolar, destacando que a experiência foi enriquecedora tanto para os alunos quanto para os gestores da escola.
“A importância é o conhecimento. Os estudantes ficaram encantados com o contato direto com a natureza. Esse tipo de atividade desperta a curiosidade e fortalece o senso de responsabilidade ambiental desde cedo. Esse é um local muito bacana para as famílias e com certeza, muitos deles estão conhecendo pela primeira vez e retornarão com os pais para aproveitarem ainda mais”, concluiu a professora.
Durante o passeio, os estudantes demonstraram entusiasmo e curiosidade a cada atividade. Como muitos deles visitaram o Parque Natural pela primeira vez, ficaram encantaram com as trilhas, brinquedos e os animais. Quem teve esse contato pela primeira vez foi o estudante de 10 anos, Ricardo Sílvio, que ficou muito feliz com a oportunidade que a escola proporcionou para eles e os amigos.
“Essa é minha primeira vez aqui no parque e eu já brinquei muito. Eu estou muito feliz porque esse é o meu último ano na escola, ano que vem irei para outra, e estou aproveitando muito. Eu estou aproveitando muito porque não sei quando eu vou poder voltar aqui de novo”, disse o estudante.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O Parque Natural Raimundo Paraguassu de Oliveira, conta com diversos atrativos, como por exemplo, trilha a pé pela extensão pela floresta, Museu do Acervo Biológico com mais de 150 itens, Viveiro Municipal com diversas espécies nativas e frutíferas, espaços de lazer e convivência com playground coberto, área para piquenique e vários outros espaços.
Segundo o Gabriel César, passeio despertou nos alunos, o sentimento de cuidado com o meio ambiente
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a educação de qualidade e com a formação de cidadãos conscientes e responsáveis com o futuro do planeta. Segundo o Gerente de Divisão do PCPA Sema, Gabriel César, a felicidade das crianças mostram o quanto o passeio despertou o sentimento de cuidado com o meio ambiente e o interesse em aprender de forma prática e divertida.
“É uma educação ambiental para estes alunos. É fundamental esse trabalho que a prefeitura realiza com as escolas e durante a semana a gente recebe a visita de muitos alunos. Quero aproveitar e fazer o convite para a população visitar o parque que funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, inclusive em feriados”, finaliza Gabriel César.
