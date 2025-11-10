Entrega de kits dos programas Vencer, Mamãe Cheguei e a catadores reforça atuação do governo de Rondônia na área social

Publicada em 10/11/2025 às 09h40
Em cerimônia realizada no dia 6 de novembro, em Espigão do Oeste, o governo de Rondônia entregou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para mais 11 trabalhadores que atuam na coleta de materiais recicláveis no município.
Cada um recebeu um kit contendo 11 itens necessários à proteção individual, como máscaras respiratórias, avental, abafador de ruídos, protetor auricular, óculos de segurança, calça com faixa refletiva, colete sinalizador, camiseta com manga longa, botinas de segurança, luva anticorte e chapéu árabe com protetor de pescoço. Trata-se de mais uma ação do projeto Rondônia Recicla, criado com o objetivo de promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade desses trabalhadores.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os catadores exercem função primordial, transformando materiais descartados em novos produtos ou matérias-primas, evitando que o lixo se acumule e contamine os recursos naturais. “A entrega desses kits é o reconhecimento do governo a este importante trabalho realizado pelos catadores, que em sua maioria trabalhavam sem qualquer proteção, conforme levantamento feito pela Seas”, evidenciou.
Esta foi a 16ª entrega de EPIs realizada pela Seas. A primeira ocorreu em Ji-Paraná, durante a Rondônia Rural Show Internacional, no mês de maio; a segunda em Porto Velho, no mês de julho; a terceira no mês de agosto, em Rolim de Moura; a quarta, também em Porto Velho, dia 29 de agosto; a quinta foi no dia 19 de setembro, em Itapuã do Oeste; a sexta e a sétima foram no dia 24, em Vilhena (pela manhã) e Cerejeiras (à tarde); a oitava no dia 25, em Ji-Paraná; a nona, no dia 2 de outubro, em Jaru; a décima e a 11ª ocorreram no dia 9 em Ariquemes (pela manhã) e Cujubim (à tarde); a 12ª foi dia 10, em Buritis; a 13ª foi dia 14, em Guajará-Mirim; a 14ª foi no dia 30, à tarde, em Cacoal; e a 15ª em Nova Mamoré, na última terça-feira (4), quando foram entregues 15 kits Epis, em cerimônia com a presença da secretária da Seas, Luana Rocha.
MAMÃE CHEGUEI E VENCER
Ainda em Cacoal, em 30 de outubro, a secretária da Seas, entregou pela manhã 18 kits enxoval para gestantes contendo 20 itens necessários ao recém-nascido, entre eles um berço portátil. No dia anterior, também houve a entrega de mais 46 kits profissionais a concluintes de cursos de Eletricista Industrial, Cabeleireiro, Maquiador e Mecânico de Motocicleta do programa estadual Vencer.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância dos programas sociassistenciais, por transformar vidas em Rondônia. “São programas que atendem à população desde a gestação, como é o caso do Mamãe Cheguei e Crescendo Bem, voltado a crianças a crianças de 0 a 6 anos; Vencer, que capacita jovens e adultos ao mercado de trabalho; o Prato Fácil, que garante comida saudável e nutritiva, entre outros que vêm fazendo a diferença na vida de muitas pessoas em situação vulnerável”, pontuou.
ACOLHIMENTO E ESCUTA ATIVA
Encerrando o mês de outubro, outros 57 kits enxoval foram entregues a grávidas de Ariquemes, durante evento que tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as gestantes beneficiárias e o estado, criando um espaço de acolhimento, escuta ativa e promoção de informações fundamentais sobre a maternidade e o desenvolvimento da Primeira Infância. Rodas de conversa, apresentação dos programas da Seas e momentos de acolhimento, com troca de experiências e orientações sobre temas essenciais da gestação e do cuidado com o bebê, fazem parte da programação, que tem como tema: Cuidar de si para cuidar do bebê: saúde mental e vínculo materno-infantil.
