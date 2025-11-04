Energisa realiza o I Encontro de Segurança para a Comunidade e reforça compromisso com a prevenção de acidentes elétricos em Rondônia

Publicada em 04/11/2025 às 11h55
A Energisa promoveu, na manhã desta terça-feira (4), o I Encontro de Segurança para a Comunidade, no auditório da sede da concessionária, em Porto Velho. O evento reuniu colaboradores, convidados e representantes da imprensa com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da eletricidade e incentivar comportamentos seguros no dia a dia.
Durante o encontro, equipes técnicas da empresa apresentaram dados e orientações sobre prevenção de acidentes com energia elétrica, abordando temas como instalações irregulares, ligações clandestinas, auto religação, obras próximas à rede, manuseio de maquinários agrícolas e cuidados em construções civis, fatores que estão entre as principais causas de acidentes registrados no estado.
Rondônia entre os estados com mais acidentes elétricos
De acordo com o anuário estatístico da Abracopel, Rondônia ocupa o segundo lugar no país em mortes por choque elétrico por milhão de habitantes, um dado alarmante que reforça a necessidade de ações educativas como a promovida pela Energisa.
“Nosso papel vai muito além de distribuir energia. Queremos levar informação e promover uma cultura de segurança, tanto dentro da empresa quanto na comunidade. Pequenos cuidados podem evitar tragédias e salvar vidas”, destacou Cleyton Dias, representante da Energisa Rondônia.
Segundo ele, a concessionária tem intensificado suas campanhas educativas e o diálogo com a população, especialmente em regiões rurais. “A energia é essencial, mas exige respeito. Nosso compromisso é mostrar, de forma acessível, como prevenir riscos e agir corretamente diante de situações perigosas”, reforçou.
Cuidados simples que salvam vidas
Durante a apresentação, especialistas destacaram que o segredo está na prevenção e na atenção aos detalhes do dia a dia, lembrando que os principais cuidados são simples, mas fazem toda a diferença:
Nunca improvisar instalações elétricas; sempre buscar um profissional qualificado.
Evitar o uso de extensões e gambiarras, que podem superaquecer e causar curtos.
Desligar o disjuntor antes de qualquer manutenção ou troca de tomada.
E, principalmente, manter distância da rede elétrica, tanto durante obras quanto ao operar máquinas agrícolas ou veículos de grande porte.
“Essas atitudes básicas podem parecer pequenas, mas são a linha que separa o risco da segurança. A conscientização precisa começar dentro de casa, com cada um fazendo sua parte”, ressaltou Cleyton.
Superação e alerta: o testemunho de quem viveu um acidente elétrico
Um dos momentos mais marcantes do evento foi a palestra do multiplicador Deivson Lest, que emocionou o público ao compartilhar sua trajetória de superação. Aos 25 anos, ele sobreviveu a um choque elétrico de 13.800 volts durante a montagem de uma estrutura metálica, o que resultou na amputação de uma perna e em graves queimaduras.
“Eu costumo dizer que a imprudência custa caro, e às vezes custa a vida. O meu acidente mudou tudo, mas também me fez enxergar o valor da prevenção. Hoje, uso a minha história para que outras pessoas não passem pelo que eu passei”, destaca, Deivson.
Para ele, a troca de experiências e a disseminação de informações são fundamentais: “A eletricidade é invisível, mas seus riscos são reais. Segurança é atitude, é escolha diária. E cada um de nós tem o poder de fazer essa escolha.”
Como agir em situações de risco
Durante o encontro, os participantes também receberam orientações práticas sobre como agir em situações de emergência. Toda ocorrência envolvendo a rede elétrica deve ser comunicada imediatamente ao Corpo de Bombeiros, pelo 193, e à Energisa, pelos canais oficiais da concessionária:
Aplicativo Energisa On
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Central de Atendimento 24h: 0800 647 0120.
A concessionária reforça que ninguém deve tentar resolver o problema por conta própria, a recomendação é manter distância da área e aguardar a chegada das equipes técnicas treinadas para realizar o atendimento com segurança.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!