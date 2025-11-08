Enem 2025: mais de 18 mil inscritos de Rondônia são concluintes do ensino médio público

Publicada em 08/11/2025 às 08h07
A aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país. O estado de Rondônia teve 46.801 inscrições confirmadas. Sendo que 18.280 são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados são do Painel do Enem, disponibilizado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).
Perfil – De acordo com o levantamento do Inep, 31.577 inscritos em Rondônia são isentos e 15.224, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 28.674 (61,27%) são mulheres e 18.127 (38,73%) são homens. Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (26.853), seguidos de 13.626 participantes autodeclarados brancos, 4.345 pretos, 886 amarelos e 641 indígenas.
A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de igual a 17 anos, com 11.873 inscritos confirmados. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 98. Confira a tabela de inscrições confirmadas por faixa etária em Rondônia.
Brasil – Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.
Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628, pagantes. Além disso, 98.558 participantes utilizarão o exame para a certificação de conclusão do ensino médio, iniciativa retomada nesta edição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.
Pará – Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. As datas foram definidas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da aplicação regular do exame.
Aplicativo – Na reta final da preparação, os participantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, lançado pelo Ministério da Educação. A ferramenta disponibiliza simulados com questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.
Série de videoaulas – Além disso, o MEC também fez uma parceria com o YouTube para lançar uma série de videoaulas sobre redação voltadas ao Enem. O conteúdo publicado aborda desde a interpretação de textos até a construção da redação em si, enfatizando o domínio das competências avaliadas no Enem. A série está disponível no canal do MEC e do YouTube Edu.
Cartilha – Para os participantes que desejam aprimorar a escrita e compreender os critérios de avaliação adotados na correção da prova, também foi disponibilizada a cartilha: A Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante. O material reúne informações sobre a Matriz de Referência da redação, além de apresentar amostras comentadas de textos que obtiveram nota alta no Enem 2024.
Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.
