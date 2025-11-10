Encontro reúne mulheres com o tema “fortalecendo a identidade de mães solo”

Publicada em 10/11/2025 às 11h53
Na manhã da última sexta-feira (7), o Cras Elizabeth Paranhos promoveu mais um encontro com as mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), com o objetivo de fortalecer vínculos e proporcionar momentos de reflexão e valorização pessoal.
A atividade foi conduzida pela equipe de acadêmicos do 6º período de Psicologia da Faculdade FIMCA, composta por Shirlei Ribeiro de Souza, Samy Vitória Nogueira do Nascimento, Amanda Macedo Aguiar, Izabel Pereira Costa, Raiza Teixeira da Silva, Tainara Lima de Barros e Miqueias Nascimento dos Santos, com o apoio da equipe técnica do Cras.
Com o tema “Mulheres que inspiram: fortalecendo a identidade de mães solo”, o encontro contou com dinâmicas voltadas ao acolhimento, escuta e valorização das participantes, promovendo um espaço de troca e empoderamento.
Ao final da atividade, foi criado o mural "Mulheres que Inspiram”, com as produções das participantes, que permanecerá exposto no Cras para os próximos encontros.
PAIF
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) é um serviço de assistência social que visa fortalecer os vínculos familiares e comunitários, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade social.
O Paif tem como principais objetivos:
- Prevenir situações de risco social: O serviço busca evitar a ruptura de laços familiares e promover a inclusão social;
- Fortalecer vínculos familiares e comunitários: através de ações que promovem a convivência e o reconhecimento de direitos;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida: Através do acesso a direitos e serviços sociais;
O Paif é operacionalizado nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), onde as famílias recebem atendimento individual e coletivo.
Qualquer família em situação de vulnerabilidade pode procurar o Cras mais próximo para ser atendida pelo Paif. O serviço é gratuito e realizado por equipes multidisciplinares, como assistentes sociais, psicólogos e educadores.
Endereço dos Cras em Porto Velho:
“ELIZABETH PARANHOS”
Endereço: Rua Guanabara, nº 2611, bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, cep 76.803-765. Zonas Norte e Oeste.
Telefone: 98473-4881.
E-mails: [email protected]; [email protected]
“BETINHO”
Endereço: Rua Vila Mariana, nº 9968, Setor 35, Quadra 193, Lote 0081, bairro: Mariana. Cep: 76.813-612. Zona Leste.
Telefone: (69) 98473-6269.
E-mails: [email protected]; [email protected]
“IRMÃ DOROTHY”
Endereço: Rua Fonte Boa, S/N, bairro Socialista, indo pela Avenida Amazonas sentido área ruralizada dobra-se a esquerda na Rua Fonte Boa. Cep: 76.829-015. Zona Leste.
Telefone: (69) 98473-4364.
E-mails: [email protected]; [email protected]
“PAULO FREIRE”
Endereço: Av. Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, CEP: 76820-340. Zona Leste.
Telefone: 98473-6076.
E-mails: [email protected]; [email protected]
“DONA COTINHA”
Endereço: rua Tamarino, nº 2946, Cohab Floresta, Porto Velho/RO, cep: 76.808-014.
Telefone: 69 98473-6030
E-mails: [email protected], [email protected]; [email protected]
CRAS FERNANDO ROCHA
Residencial Orgulho do Madeira
Rua 9, s/nº, Lote 22, Quadra 590, Setor 33, Bairro Jardim Santana, zona Leste
“Pe. TEODORO CROMMO”
Endereço: Via 01, Quadra 1, Casa 03, ponto de referência: de frente com a BR 364 próximo a rodoviária de Jaci Paraná. Distrito de Jaci-Paraná em Porto Velho/RO. Cep: 76840-000.
Telefone: (69) 99955-5438, (69) 3236-6178.
E-mails: [email protected]; [email protected].
