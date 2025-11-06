Ecossistemas de inovação ganham força com a participação de Rondônia no ELI Summit 2025

Publicada em 06/11/2025 às 15h46
Representantes de cinco municípios destacam o protagonismo do estado em um dos principais encontros nacionais de inovação
Entre os dias 4 e 6 de novembro, representantes desses territórios participaram do ELI Summit 2025, em Natal (RN) um dos principais encontros nacionais voltados à articulação e fortalecimento dos Ecossistemas Locais de Inovação (ELI).
Os ecossistemas de inovação de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena estão mostrando que Rondônia tem protagonismo na construção de um futuro mais colaborativo e conectado.
Promovido pelo Sebrae Nacional, o evento reuniu lideranças públicas, empresariais, acadêmicas e comunitárias de todo o país com o propósito de impulsionar o desenvolvimento dos territórios a partir da inovação.
Mais do que um encontro, o ELI Summit se consolida como um espaço de trocas, aprendizados e conexões entre quem transforma ideias em ação e constrói redes colaborativas de impacto.
Com 12 representantes dos cinco ecossistemas mapeados no estado, Rondônia ganhou destaque nacional ao levar ao palco do ELI Summit dois cases de sucesso sobre governança colaborativa e articulação de ecossistemas.
O ecossistema de Porto Velho foi apresentado por Leandro Dill, Coordenador de Inovação da Faculdade Católica, e o ecossistema de Cacoal, por Cíntia Nunes, Gestora Regional de Inovação do Sebrae.
Além das apresentações, dois atores rondonienses foram convidados pelo Sebrae Nacional para participar de painéis temáticos do evento. César Wanderley, Superintendente Adjunto Municipal de Licitação de Porto Velho, integrou o painel sobre “Compras Públicas de Soluções de Inovação”, apresentando como o município vem modernizando seus processos para aproximar governo e startups.
Já Josias Cebiropda, Gerente de Projetos da Assiza de Ji-Paraná (Associação Indígena Zoró – Amazônia), participou do painel “Reimaginando Territórios”, compartilhando experiências sobre inovação com identidade amazônica e protagonismo dos povos originários.
O Sebrae em Rondônia tem atuado de forma estratégica na articulação dos ecossistemas locais de inovação, aplicando a metodologia ELI, que busca respeitar a identidade de cada território e fortalecer a governança entre governo, academia, empresas e sociedade civil.
“Quando a gente fala em inovação, fala em pessoas conectadas por um propósito comum: transformar seus territórios. Ver Rondônia representada com cinco ecossistemas e cases no palco do ELI Summit mostra que estamos no caminho certo, construindo um movimento colaborativo e sustentável.” destacou Carlos Eduardo Sakagami, Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia.
Para Roberto Alves, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município de Cacoal, estar no ELI Summit representa uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento das redes de inovação:
“Voltamos com novas ideias para ampliar a integração entre governo, universidades e empreendedores, consolidando Cacoal como um território inovador”, afirmou.
Segundo Rangel Miranda, Coordenador Estadual de Inovação do Sebrae em Rondônia, a presença do estado no ELI Summit reforça o amadurecimento de Rondônia na agenda nacional de inovação.
“Os ecossistemas rondonienses estão se tornando referência na Amazônia. A presença de cinco municípios com o ELI mapeado e representantes em painéis nacionais demonstra que a inovação aqui tem identidade, colaboração e propósito. Estamos conectando quem transforma os territórios e fortalecendo a visão de que inovação é desenvolvimento com pertencimento.”
O ELI Summit 2025 reafirma o papel estratégico dos ecossistemas locais como motores do desenvolvimento regional. Rondônia mostra que, quando universidades, empresas, governos e comunidades puxam juntos, a inovação se torna uma força capaz de gerar oportunidades, fortalecer economias e transformar realidades.
