Ecossistemas de inovação ganham força com a participação de Rondônia no ELI Summit 2025

Rondônia marca presença no ELI Summit 2025, em Natal (RN), com representantes de cinco ecossistemas de inovação de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena. Destacaram o protagonismo do estado na construção de um futuro mais colaborativo e conectado.