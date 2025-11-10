Duelo na Fronteira começa nesta sexta e celebra a tradição dos bois-bumbás em Rondônia

Publicada em 10/11/2025 às 14h29
Evento celebra a cultura popular e exalta a tradicional rivalidade entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
O Duelo na Fronteira tem início nesta sexta-feira (14), no Bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim. Considerado uma das mais importantes manifestações folclóricas do estado, o evento celebra a cultura popular e exalta a tradicional rivalidade entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. A entrada é gratuita.
Criado em 1995, o Duelo na Fronteira acontece na cidade de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, e consolidou-se como uma tradição em Rondônia. A festa resgata e valoriza as heranças culturais indígenas e caboclas, por meio de cores vibrantes, danças, rituais, alegorias e toadas, que expressam a riqueza do folclore amazônico.
Durante o evento, centenas de pessoas participam das apresentações dos bois-bumbás, que se enfrentam no bumbódromo. De um lado, o boi-bumbá Flor do Campo, identificado pelo trevo de quatro folhas na testa e pelas cores vermelha e branca. Do outro, o boi-bumbá Malhadinho, que tem como símbolo uma meia-lua na cabeça, com as cores azul e branca.
Em 2023, por meio do Decreto 28.455, o governo de Rondônia reconheceu oficialmente o Duelo na Fronteira como patrimônio cultural imaterial do estado. Além da preservação cultural, o festival também movimenta a economia local, atraindo turistas e comerciantes que prestigiam e participam da festa.
A organização do evento é da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com a Associação Waraji e a Prefeitura de Guajará-Mirim. O festival conta ainda com o apoio da Assembleia Legislativa de Rondônia, que destinou recursos, por meio de emendas parlamentares.
Neste ano, o boi-bumbá Flor do Campo apresentará o tema “O lamento da floresta”, enquanto o boi-bumbá Malhadinho terá o enredo “Somos amazônidas”.
A equipe de comunicação da Alero estará presente no bumbódromo, e a população poderá acompanhar a transmissão do festival, ao vivo, pelo canal da TV Assembleia, 7.2, ou ainda pelo canal no YouTube. Também podem acompanhar as matérias sobre o evento no site oficial da Casa.
Programação:
12/11/2025 (quarta-feira) e 13/11/2025 (quinta-feira) – Abertura dos portões às 17h - Ensaios técnicos
1ª noite - 14/11/2025 (sexta-feira):
• 18h – Abertura dos portões
• 20h – Solenidade de abertura
• 20h30 – Apresentação do boi-mirim
• 21h – Apresentação do boi Malhadinho
• 23h30 – Encerramento
2ª noite - 15/11/2025 (sábado):
• 18h – Abertura dos portões
• 20h30 – Apresentação do boi-mirim
• 21h – Apresentação do boi Flor do Campo
• 23h30 – Encerramento
3ª noite - 16/11/2025 (domingo):
• 18h – Abertura dos portões
• 20h – Apresentação do boi Flor do Campo
• 22h30 – Intervalo
• 23h15 – Apresentação do boi Malhadinho
• 1h30 – Encerramento das apresentações
17/11/2025 (segunda-feira):
• 17h – Apuração dos resultados
• 20h – Encerramento da apuração
