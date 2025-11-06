Dia da Consciência Negra será celebrado com atividades culturais em Vilhena

Publicada em 06/11/2025 às 11h09
O Dia da Consciência Negra será celebrado em Vilhena (RO) com uma série de manifestações culturais que destacam a força e a importância da cultura afro-brasileira. O evento acontece no dia 20 de novembro, às 19h, no Centro de Treinamento de Capoeira da Cohab, localizado na Rua V8, nº 6693, Quadra 2, Lote 5, no bairro Cohab.
A programação contará com berimbaladas, apresentações de capoeira, maculelê, danças afro e uma exposição de fotos, proporcionando ao público uma noite de valorização da ancestralidade, da identidade e do protagonismo do povo negro.
O evento é organizado pela Escola Nasce Capoeira — Núcleo de Atividade Social da Cultura Escrava — sob a coordenação do professor Odair Belamirno, conhecido popularmente como Ki-Suco, referência na promoção da capoeira e da cultura afro em Vilhena. A iniciativa conta ainda com o apoio do Pontão de Cultura Associação Cultural, Diversidade Amazônica (ACEMDA) e da Fundação Cultural de Vilhena, reforçando o compromisso coletivo com a valorização da história e da identidade do povo negro no município.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer identidades, estimular o respeito e a igualdade racial, além de reforçar a luta contra o racismo.
“Espero que a população compareça e celebre junto essa data tão importante. Vidas Negras Importam”, afirmou Ki-Suco.
Para a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, celebrar o 20 de Novembro é uma forma de manter viva a memória e a resistência do povo negro no Brasil. “As atividades são fundamentais para promover a igualdade racial e combater o racismo. Juntos somos mais fortes”, destacou.
Mais informações do evento podem ser obtidas pelo telefone (69) 9842-97097.
