Deputado anuncia recursos de R$ 4 milhões para Ji-Paraná

A Prefeitura de Ji-Paraná teve empenhados recursos para a compra de duas ambulâncias, continuação do programa de cirurgias eletivas e a recuperação de estradas vicinais. O anúncio dos investimentos foi feito, hoje (7), ao prefeito Affonso Cândido (PL) pelo deputado estadual, Laerte Gomes (PSD)
“Este foi um pedido da Câmara de Ji-Paraná que vai chegar à população em forma de ambulâncias, cirurgias e recuperação de estradas. Como representante do município, estou apoiando quem ouve e sabe o que os moradores precisam: que são os vereadores”, garantiu Laerte Gomes
Somadas, as notas de empenho chegam a mais de R$ 4 milhões. Serão cerca de R$ 600 mil para a aquisição de duas ambulâncias (aos distritos de Nova Londrina e Nova Colina), R$ 1 milhão para continuidade do programa de cirurgias eletivas e R$ 2,45 milhões para recuperação das estradas rurais.
Segundo Affonso Cândido, a vinda dos recursos é uma conquista da Câmara Municipal. O prefeito afirmou que ao mesmo tempo em que os vereadores reivindicam serviços para a comunidade, eles também “vão em busca de dinheiro”. “Agora cabe a nós, enquanto administração municipal, fazer o bom uso dos investimentos no município”, frisou
O prefeito garantiu que com a chegada das emendas as cirurgias eletivas retornam no menor tempo possível. “Esperamos realizar mais de 400 novas cirurgias que vão se somar a outras quase mil que foram realizadas no mutirão passado. Os pacientes têm urgência para realizar esses procedimentos médicos”, admitiu
Sobre os recursos para a recuperação das estradas vicinais, o prefeito disse que os serviços iniciam de imediato, mesmo durante o período de chuvas. “Os produtores rurais têm pressa para ter um caminho seguro para ir e vir. Por isso, o que pudermos fazer agora, nós vamos fazer, e deixaremos o restante, ou a maior parte do trabalho, para fim das chuvas, no próximo ano”, explicou.
Solicitaram os recursos e participaram da solenidade os vereadores: Geraldo da 102 e Wesley Brito (ambos do PL), Licomédio Pereira e Anderson de Matos (PP) , Ademilson Procópio (PRD), Maycon Roberto (MDB), André Moreira, Lorenil Gomes, Edinho Fidelis e Ademir Scopony, (PSD).
