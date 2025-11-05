Confira o roteiro atualizado da coleta de lixo domiciliar em Porto Velho

Publicada em 05/11/2025 às 11h28
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), informa à população o cronograma atualizado da coleta de lixo domiciliar na capital, realizado pela concessionária EcoPVH.
"O serviço segue um roteiro fixo por bairros, com dias e turnos definidos, garantindo mais organização, eficiência e regularidade na limpeza urbana", informou o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovani Marini.
A coleta é organizada por setores operacionais, sendo que cada setor abrange um ou mais bairros.
Os moradores podem consultar o setor correspondente ao seu endereço diretamente no Geoportal da Prefeitura de Porto Velho, disponível no link.
correspondente ao seu endereço diretamente no Geoportal da Prefeitura de Porto Velho, disponível no link.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, a concessionária EcoPVH disponibiliza o número de WhatsApp (69) 99980-6956.
Confira aqui o cronograma da coleta domiciliar em Porto Velho.
