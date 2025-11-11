Complexo do Hip Hop novo espaço cultural é inaugurado em Vilhena

Publicada em 11/11/2025 às 15h17
A noite de sábado (8 de novembro) marcou a inauguração do Complexo do Hip Hop, um novo espaço cultural que passa a integrar oficialmente o cenário artístico de Vilhena. O evento, realizado na Praça do Shopping, reuniu MCs, artistas urbanos e o público fiel que acompanha a cena local, consolidando mais um marco para a cultura de rua no município.
A programação começou com uma oficina de rimas, voltada ao desenvolvimento de técnicas vocais e performáticas utilizadas em batalhas. Em seguida, artistas, produtores e participantes se reuniram em uma roda de conversa sobre políticas públicas de cultura, o papel do fomento artístico e a importância de espaços permanentes para manifestações culturais como o hip hop, o graffiti e o freestyle.
Encerrando a noite, a tradicional Batalha de Vilhena reuniu oito MCs, que se enfrentaram em duplas definidas por sorteio. As batalhas avançaram em formato eliminatório até que fosse revelado o vencedor da noite, em apresentações marcadas por rimas improvisadas, técnica e criatividade.
De acordo com os organizadores, o Complexo do Hip Hop nasce como um espaço de encontro, formação e valorização dos artistas locais, fortalecendo uma cena que cresce ano após ano em Vilhena. A participação expressiva do público reforçou o apoio da comunidade às iniciativas culturais voltadas ao movimento urbano.
O evento foi promovido pela Batalha de Vilhena, pela Agente Territorial de Cultura Tábatta Iori e pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
Com a inauguração, a expectativa é que o Complexo do Hip Hop se torne referência para atividades formativas, apresentações e encontros culturais, estimulando a produção artística e o protagonismo dos jovens da cidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!