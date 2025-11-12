Com menor custo, Natal 2025 será o mais grandioso já realizado em Porto Velho

Publicada em 12/11/2025 às 14h21
Parque da Cidade será o principal ponto de celebração
A Prefeitura de Porto Velho vai realizar o Natal 2025 com menor investimento, ampliando a decoração natalina para todos os distritos e reforçando o compromisso com a inclusão e a gestão eficiente dos recursos públicos.
O porto-velhense vai ter o maior Natal de todos os tempos, levando o espírito natalino para toda a cidade e, pela primeira vez, para os 13 distritos do município.
O projeto, que simboliza o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, com uma gestão moderna, inclusiva e eficiente, será realizado gastando menos, reafirmando o zelo com o dinheiro público.
Em 2024, a decoração natalina no Parque da Cidade representou um investimento de R$ 8.193.447,40. Já em 2025, o valor total aplicado será de R$ 7.654.000,00, uma redução de mais de meio milhão de reais, mesmo com a ampliação significativa da estrutura e das áreas contempladas.
PARQUE DA CIDADE
No espaço do Parque da Cidade, haverá a centralização dos eventos do natal com as seguintes atrações:
-Árvore de Luz no Lago com 36m de altura em LED's, instalada na ilha central do lago, com trilha sonora;
-Pista de Patinação no Gelo de 200 m², com gelo real e capacidade de aproximadamente 100 pessoas/hora;
-Vila Natalina Gourmet com 40 casinhas temáticas e opções para toda a família (salgados, doces e bebidas não alcoólicas);
-Estacionamento próprio do evento com acesso sinalizado e rotas de pedestres até o eixo central do parque;
-Casa do Papai Noel, com neve;
-Espaço de Neve, que será uma área lúdica dedicada à vivência da neve cenográfica;
-Estação “Madeira-Mamoré” & Trenzinho de Natal 100% elétrico com capacidade aproximada de 22–24 passageiros por volta.
Além do tradicional Parque da Cidade, o Natal 2025 contará com decoração especial em diversos pontos da capital e dos distritos, entre eles:
-Avenida Sete de Setembro;
-Praça Jonas Pedrosa;
-Avenida Jatuarana;
-Avenida Amador dos Reis;
-Prédio do Relógio;
-Locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
OS 13 DISTRITOS DE PORTO VELHO
Com acesso totalmente gratuito e inclusivo, o evento tem como objetivo democratizar o Natal, levando arte, luz e emoção para todos os cantos do município. “Nosso compromisso é com a eficiência, a transparência e com o cidadão. Estamos fazendo mais, alcançando mais pessoas e gastando menos. Esse é o verdadeiro espírito de uma gestão pública responsável”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
O Natal de Porto Velho 2025 promete ser um marco de celebração, fé e pertencimento, reforçando a imagem de uma cidade que cresce, se moderniza e cuida bem de cada real investido em benefício da população.
Além do impacto visual e turístico, o evento também representa movimentação na economia local, com geração de emprego temporário, estímulo ao comércio, rede hoteleira, e fortalecimento da rede de empreendedores e artesãos envolvidos nas ações de fim de ano.
A expectativa da Prefeitura é que o evento atraia recorde de visitantes e se torne uma das celebrações natalinas mais marcantes da região Norte.
Fotos: Leandro Morais
