ELEIÇÕES 2024

Coligação de Mariana Carvalho perde mais uma para Léo Moraes: TRE de Rondônia rejeita recurso sobre propaganda eleitoral

Tribunal manteve decisão da 6ª Zona Eleitoral de Porto Velho que indeferiu liminarmente representação da coligação “Somos Todos Porto Velho”, encabeçada por Mariana Carvalho, contra Leonardo Moraes, por ausência de prova mínima de irregularidade