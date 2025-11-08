Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau completa nove anos de êxito

Publicada em 08/11/2025 às 11h30
A Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau (CPE1G) comemora nove anos em novembro deste ano. A celebração na quinta-feira, 6, contou com discursos e homenagens no Fórum Geral de Porto Velho desembargador César Montenegro, onde gestores agradeceram aos servidores pelo compromisso e a excelência dos trabalhos dentro do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).
Interligada à Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO), desde 2016 a unidade atua na organização, análise, triagem, redistribuição e movimento dos processos eletrônicos do primeiro grau, garantindo maior controle e eficiência no trâmite processual. O primeiro grau é a porta de entrada da população à Justiça, sendo a Central um ponto de apoio direto à sociedade.
“Aqui a gente trabalha com 360 mil histórias. Pessoas que precisam do trabalho que a gente edifica todos os dias. Uma mãe que está em busca de alimentos, ou uma mulher que precisa ser protegida, uma criança que precisa ser adotada, a energia de uma família que precisa ser religada para não perder o que tem na geladeira”, disse a secretária Judiciária do 1º Grau, Carla Janaína Mendonça de Melo, ao exemplificar as histórias dos processos que chegam à CPE1G.
A Central foi implementada como parte das ações de modernização e otimização dos trabalhos do Judiciário, buscando reduzir a quantidade de processos físicos, prevenir erros operacionais e garantir mais transparência e agilidade.
O que se destaca na fala do João Afro é a valorização de cada servidor para esse sucesso: “São nove anos de lutas e desafios, mas acima de tudo, de conquistas, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o que faz a diferença em tudo isso são os servidores”.
