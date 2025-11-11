Capacitação fortalece equipes de Proteção Básica em Ji-Paraná

Publicada em 11/11/2025 às 08h23
As equipes que atuam na Proteção Social Básica de Ji-Paraná participam, nesta semana, de uma capacitação promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf). O treinamento é voltado aos profissionais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Rede Privada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Benefício Eventual e Atendimento Integral à Família.
O objetivo é aprimorar o trabalho das equipes, fortalecendo práticas de acolhimento, escuta qualificada e o desenvolvimento de atividades que estimulem o convívio comunitário, além de reforçar os vínculos familiares e sociais.
Durante as atividades, são apresentadas metodologias voltadas ao atendimento de diferentes faixas etárias, estratégias de planejamento de ações socioeducativas e a importância da integração entre os serviços que compõem a rede de proteção social básica.
A diretora de Proteção Básica, Lidiane Tanazildo, destacou a importância da formação para a melhoria do atendimento ao público. "Esse momento de aprendizado e troca é essencial para que possamos garantir um atendimento cada vez mais humanizado, qualificado e alinhado às diretrizes do SUAS. O SCFV é um espaço fundamental para o fortalecimento das relações familiares e comunitárias, e investir na formação dos profissionais é investir em resultados sociais mais efetivos”, afirmou.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, promovendo capacitações contínuas e incentivando a melhoria dos serviços prestados à população.
Fotos: Elaine Antunes
Texto: Natalino FS
Comentários
Seja o primeiro a comentar!