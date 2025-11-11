Capacitação de famílias acolhedoras acontece de 18 a 21 de novembro em Porto Velho

Publicada em 11/11/2025 às 12h02
O Serviço Família Acolhedora, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza de 18 a 21 de novembro a capacitação voltada para novas famílias que desejam participar do serviço e oferecer acolhimento temporário a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
O encontro será no auditório do Creas, rua Geraldo Ferreira, 2176, bairro Agenor de Carvalho e conta com a participação de técnicos do judiciário e coordenadores do serviço, que apresentarão as etapas do processo de acolhimento, a diferença entre acolhimento familiar e adoção, os direitos e deveres das famílias acolhedoras e as orientações sobre o apoio técnico e emocional oferecido pela equipe.
Durante a capacitação, os participantes também poderão compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e conhecer histórias de sucesso de famílias que já integram o serviço. A capacitação é uma das etapas obrigatórias para a habilitação no serviço, que busca garantir que as famílias estejam preparadas emocional e socialmente para receber uma criança ou adolescente em sua casa.
O Família Acolhedora atua em parceria com o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Conselho Tutelar, e tem como finalidade oferecer acolhimento temporário até que seja possível o retorno à família de origem ou a adoção. Todo o processo é acompanhado por psicólogos e assistentes sociais, que prestam apoio constante à família e à criança ou adolescente acolhido.
As famílias interessadas em participar do Serviço Família Acolhedora podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), para receber mais informações sobre o processo de inscrição e seleção. Também podem realizar a inscrição por meio deste link.
O serviço foi instituído em 2018 no município e, desde então, vem sendo ampliado e fortalecido. Atualmente, há 20 crianças e adolescentes inseridos no serviço. Diferente do acolhimento em abrigos institucionais, o Família Acolhedora proporciona às crianças e adolescentes a experiência de viver em uma residência, cercados por afeto, cuidados e convivência familiar e comunitária.
A programação acontece a partir das 19h e para mais informações as famílias podem entrar em contato pelo número: (69) 98473-6021. Com essa capacitação, o município reforça o compromisso de garantir proteção integral e o direito à convivência familiar para todas as crianças e adolescentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!