Campanha de vacinação contra a gripe começa em 10 de novembro em Rondônia

Publicada em 05/11/2025 às 16h20
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que a Campanha de Vacinação contra a Gripe terá início no próximo dia 10 de novembro, em todo o estado de Rondônia.
A ação segue a orientação do Ministério da Saúde e, nesta primeira fase, será voltada aos grupos prioritários.
Embora as doses já tenham sido entregues ao estado, o início da campanha foi adiado devido a ajustes na logística de distribuição e à necessidade de capacitar as equipes de saúde que atuarão na imunização, tanto na capital quanto nos demais municípios.
Durante esta semana, os profissionais da rede municipal participam de treinamentos técnicos e operacionais com o objetivo de garantir um processo seguro e eficiente de vacinação.
Segundo a coordenadora de Imunização da Semusa, o foco inicial é proteger as pessoas com maior risco de complicações causadas pelo vírus da gripe. “Estamos concluindo a organização da logística para que a campanha aconteça de forma segura e acessível. É importante que quem faz parte dos grupos prioritários procure as unidades de saúde a partir do dia 10 de novembro”, reforçou.
Grupos prioritários
De acordo com o Ministério da Saúde, podem se vacinar nesta etapa:
Idosos com 60 anos ou mais;
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
Gestantes e puérperas;
Profissionais de saúde;
Povos indígenas e quilombolas;
Pessoas em situação de rua;
Professores do ensino básico e superior;
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;
Profissionais das Forças Armadas;
Pessoas com deficiência permanente;
Caminhoneiros;
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros (urbanos e de longo curso);
Trabalhadores portuários e dos Correios;
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;
Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, como:
Doenças respiratórias crônicas;
Doenças cardíacas crônicas;
Doenças renais crônicas;
Doenças neurológicas crônicas;
Diabetes;
Imunodeficiência congênita ou adquirida;
Imunossupressão por doenças ou uso de medicamentos;
Transplantados (órgãos sólidos ou medula óssea);
Portadores de trissomias (síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Warkany, entre outras).
A vacinação contra a gripe é a forma mais eficaz de prevenir casos graves e reduzir internações causadas pela infecção do vírus influenza, uma doença respiratória aguda de alta transmissibilidade, capaz de causar epidemias sazonais e, em casos mais graves, levar ao óbito.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Velho estarão preparadas para iniciar a aplicação das doses conforme o cronograma oficial da campanha.
