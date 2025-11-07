Caminhada Esperança define cronograma para escolha de candidaturas ao Governo e ao Senado em 2026

Publicada em 07/11/2025 às 10h53
O Movimento Caminhada Esperança reafirmou nesta sexta-feira, 7, seu compromisso com a construção de um novo tempo político em Rondônia. Liderado pelo senador Confúcio Moura (MDB) e pelo ex-senador Acir Gurgacz (PDT), o movimento vem se consolidando como o principal instrumento de articulação do campo progressista no estado, com presença crescente em todas as regiões e forte diálogo com os setores da sociedade. Desde sua criação, o Caminhada Esperança atua de forma planejada e coerente, priorizando a escuta popular e a construção coletiva de propostas.
Nesse processo, ficou definido que a prioridade para encabeçar a candidatura ao Governo do Estado é do senador Confúcio Moura e do exsenador Acir Gurgacz, que conduzirão as discussões políticas e programáticas até a plenária estadual de março de 2026, quando a decisão final será tomada de forma participativa e democrática.
A plenária estadual de março de 2026 reunirá todas as coordenações regionais do Movimento e marcará dois momentos decisivos: 1. A definição da chapa majoritária, com os nomes que disputarão o Governo e o Senado; 2. A apresentação de um Plano de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo para Rondônia, elaborado com base em consultas à sociedade civil, universidades, sindicatos, produtores e movimentos sociais – respeitadas as vocações econômicas do estado.
A decisão de incluir duas candidaturas ao Senado Federal é um objetivo do Movimento e segue a orientação política do presidente Lula, que tem destacado a importância dessa representação para fortalecer a democracia, a governabilidade e assegurar o protagonismo da Amazônia e de Rondônia no debate estratégico do País. A interiorização e ampliação do Caminhada Esperança já passou por Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal, mobilizando até agora mais de 3.000 dirigentes, militantes e lideranças do movimento social em encontros que têm ampliado o diálogo e o engajamento em torno de uma agenda comum para o estado.
Os próximos atos estão programados para Rolim de Moura (22 de novembro) e Vilhena (13 de dezembro), concluindo a primeira fase de mobilização de 2025. O Movimento também avança na construção das nominatas estaduais e federais, que irão representar a base política do Projeto em 2026, e na elaboração participativa do Plano de Governo, ouvindo diferentes setores da sociedade. Outra ação importante do Movimento é o Programa de Capacitação Digital, voltado à formação de apoiadores e militantes em comunicação e redes sociais, fortalecendo a atuação do Movimento tanto no espaço físico quanto no ambiente digital.
Os eixos centrais do Caminhada Esperança — desenvolvimento com justiça social, inclusão produtiva, defesa da Amazônia, fortalecimento da democracia e ampliação das políticas públicas — seguem orientando a construção do Projeto que será apresentado à sociedade rondoniense. Mais do que um agrupamento partidário, o Caminhada Esperança é um movimento de ideias, participação e diálogo, objetivando unificar o campo progressista em Rondônia e apresentar um projeto de desenvolvimento sustentável, inclusivo e comprometido com as pessoas. Porto Velho (RO), 07 de novembro de 2025 Coordenação do Movimento Caminhada Esperança
