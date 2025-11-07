DEFINAÇÃO DE NOMINATAS

Caminhada Esperança define cronograma para escolha de candidaturas ao Governo e ao Senado em 2026

Movimento reafirma que as prioridades são o senador Confúcio Moura e o ex-senador Acir Gurgacz; decisão será tomada em março de 2026, junto com a apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo para o estado