Atuação da Defesa Civil garante segurança durante o período intenso de chuvas

Com o período chuvoso se intensificando, as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio das equipes da Defesa Civil, tornam-se fundamentais para garantir a segurança das comunidades que vivem em áreas consideradas de risco.
Geralmente situadas em encostas, margens de rios ou terrenos instáveis, essas áreas podem apresentar deslizamentos, alagamentos e outros problemas provocados pelo aumento do volume de chuvas — o que torna as medidas preventivas de vital importância.
Nesta quarta-feira (5), a Defesa Civil deu continuidade às ações de monitoramento, visitando pontos afetados pelo fenômeno conhecido como “terras caídas” — processo em que áreas sedimentadas, devido às variações do nível do rio Madeira, tornam-se instáveis.
Um dos locais mais afetados é a região portuária do Cai N’Água, onde a Defesa Civil já interditou a área e realiza acompanhamento diário da movimentação do solo. Outro ponto crítico está ao longo da estrada do Belmont, onde algumas casas foram interditadas e o traçado da pista precisou ser alterado para garantir a segurança da comunidade.
De acordo com o superintendente da Defesa Civil de Porto Velho, Marcos Berti, o monitoramento é contínuo e a fiscalização é uma ferramenta essencial para orientar as ações do poder público.
“Por determinação do prefeito Léo Moraes, a Defesa Civil está presente nessas regiões, monitorando e atuando sempre que necessário. Nosso trabalho é constante e também depende da conscientização da sociedade, que deve respeitar as sinalizações e interdições promovidas pela Defesa Civil”, destacou Marcos Berti.
Vale ressaltar que essa ação é integrada e conta com o apoio direto da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que disponibiliza equipes e maquinário para abertura de vias, entre outros serviços estruturais.
O telefone da Defesa Civil de Porto Velho é 199 para emergências. Para contato via WhatsApp, ligue para o número (69) 98473-2112.
