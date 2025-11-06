Assembleia aprova PCCS do Iperon e garante modernização e valorização dos servidores

Publicada em 06/11/2025 às 11h42
Em uma sessão produtiva, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon). Essa aprovação representa um passo importante para a modernização da estrutura administrativa do instituto, trazendo mais segurança jurídica aos servidores e valorizando o papel desempenhado por eles.
O novo PCCS estabelece critérios objetivos para progressão e promoção funcional, o que proporciona maior clareza aos servidores em relação às possibilidades de crescimento profissional. Além disso, define novas funções e responsabilidades dentro do instituto, criando uma política de remuneração e desenvolvimento profissional que é mais justa e transparente.
Com a implementação do novo plano, os servidores do Iperon passam a contar com maior estabilidade e motivação na carreira pública. O plano incentiva a permanência dos profissionais no órgão e estimula o aprimoramento contínuo, favorecendo o desenvolvimento tanto individual quanto institucional.
Segundo o deputado Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa, a aprovação do PCCS é um marco para o funcionalismo público estadual. Ele destacou que o Iperon oferece um serviço fundamental aos servidores do estado e ressaltou que o novo plano representa uma garantia de segurança, reconhecimento e valorização para aqueles que contribuem diariamente para a boa gestão da previdência estadual. Para Redano, um plano de cargos e carreiras bem estruturado é essencial para assegurar justiça, crescimento profissional e eficiência no serviço público.
O novo plano do Iperon torna-se, assim, um instrumento decisivo para a valorização, o incentivo e o aperfeiçoamento da gestão pública. Ele reforça o compromisso do estado de Rondônia com seus servidores e, consequentemente, com a qualidade dos serviços prestados à população.
