Após estudos técnicos realizados pela Semtran, Prefeitura de Porto Velho anuncia mudança no transporte coletivo

Com objetivo de atender melhor a população com o transporte coletivo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), informa que haverá mudança no itinerário das Linhas 114, 120 e 310, a partir da próxima segunda-feira, dia 10.
“Essas mudanças decorrem de solicitações da própria população, após estudos técnicos realizados pela equipe da Semtran constatarem que as alterações nas rotas não causariam impactos negativos na operação do sistema”, destacou o secretário Iremar Lima, titular da pasta.
O secretário também informou que a determinação do prefeito Léo Moraes é para que a Semtran realize todos os ajustes necessários, com o devido aval da equipe técnica, de tal forma que o transporte público propicie sempre mais conforto e dignidade aos usuários.
CONFIRA AS ALTERAÇÕES
Linha 114B – Orgulho Via Rio de Janeiro passará a atender o bairro Lagoa e sofrerá a seguinte alteração:
IDA – Rua Benedito Inocêncio, Av. Guaporé, Rua Piratininga, Rua Piaba, Rua Piramutaba, Rua Tucunaré, Rua Pirarara, Rua Dourado, Av. Prefeito Chiquilito Erse (Rio Madeira).
VOLTA – Av. Rio Madeira, Rua Dourado, Rua Pirarara, Rua Tucunaré, Rua Piramutaba, Rua Piaba, Rua Piratininga, Av. Guaporé e Rua Benedito Inocêncio.
Linha 120 – Bairro Novo, passará a atender o Hospital de Base e sofrerá a seguinte alteração:
IDA (Centro) – Rua da Beira, Av. Prefeito Chiquilito Erse (Rio Madeira) , Av. Tiradentes, Av. Governador Jorge Teixeira, Hospital de Base
VOLTA - Av. Governador Jorge Teixeira, Av. dos Imigrantes, Av. Farquar, Av. Sete de Setembro.
Linha 310 – Alphaville Via Penal atenderá a Associação Terra Santa (em horários definidos) e sofrerá a seguinte alteração de trajeto:
IDA – Estrada da Penal, Av. Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, Rua dos Ipês, Rua Cedro Vermelho, Rua Sálvia, Rua Eucalípto, Av. Engenheiro Anysio da Rocha Compasso
VOLTA - Av. Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, Rua Eucalípto, Rua Sálvia, Rua Cedro Vermelho, Rua dos Ipês, Av. Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, Estrada da Penal
