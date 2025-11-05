AMT pinta faixas de pedestres alusivas ao Novembro Azul

Publicada em 05/11/2025 às 15h03
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) iniciou, na segunda-feira (3), a pintura de faixas de pedestres alusivas à Campanha Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem, com foco principal na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
De acordo com o presidente da AMT, Oribe Júnior, a pintura iniciou pela faixa de pedestres em frente à Câmara Municipal de Ji-Paraná, na avenida 2 de Abril, no bairro Urupá (1º distrito). Na terça-feira (4) pela manhã, foi pintada de azul a faixa para próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS) Juscelino Cardoso (2º distrito)
Na terça-feira, no período da tarde, a autarquia realizou a pintura de uma faixa na avenida Maringá (no cruzamento com a T-5). “Estamos lembrando a nossa população, principalmente, aos homens, sobre o Novembro Azul. Para que eles procurem as UBSs para realizar os seus exames”, afirmou Oribe Júnior
O presidente da AMT afirmou que a pintura das faixas se junta a outras iniciativas da administração municipal para incentivar o diagnóstico precoce, já que a detecção inicial aumenta as chances de cura. Os exames devem ser realizados anualmente por homens a partir dos 50 anos para homens sem histórico familiar de câncer de próstata.
Iniciativa semelhante também ocorreu durante a Campanha Outubro Rosa, mês de conscientização para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e também o movimento aborda a saúde da mulher de forma mais ampla, incluindo o câncer de colo de útero. Nela, foram pintadas faixas para conscientizar pedestres e motoristas
Os meses de conscientização, em 2025, incluem: Janeiro Branco (saúde mental), Fevereiro Roxo e Laranja (lúpus, fibromialgia, Alzheimer, leucemia), Março Lilás, Amarelo e Azul-Marinho (câncer de colo de útero, endometriose e colorretal), Abril Azul (autismo), Julho Amarelo (hepatites virais), Agosto Dourado (aleitamento materno), Setembro Verde e Amarelo (doação de órgãos/câncer de intestino e prevenção ao suicídio).
