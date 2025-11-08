Alunos da rede municipal de ensino vivenciam a história de Rondônia em visita ao Museu da Memória Rondoniense

Publicada em 08/11/2025 às 10h38
Iniciado neste segundo semestre do ano, o propósito do projeto “Turista Aprendiz”, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) já beneficiou mais de 100 alunos da rede pública. Desta vez, o tour foi pelo Museu da Memória Rondoniense, onde os alunos da Escola Municipal Francisco Erse conheceram de perto os registros históricos do Estado de Rondônia.
De acordo com a guia de Turismo da Semtel, Márcia Borges da Silva, o projeto tem proporcionado aos alunos um momento de aprendizagem sobre a história e atrativos culturais, tanto da cidade de Porto Velho, quanto do estado, promovendo assim o senso de pertencimento, responsabilidade e valorização do patrimônio do município.
“A equipe de Turismo da Semtel vai até a escola, mediante agendamento junto à secretaria, e leva os alunos para ver na prática a história que aprenderam em sala de aula, na teoria. E isso é muito gratificante, pois estamos contribuindo com a formação de futuros cidadãos conscientes de sua história. Além disso, os alunos se tornam multiplicadores de tudo que aprenderam e levam para casa, compartilhando com os pais e outros amigos”, declarou a guia.
O secretário-executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, esteve presente e ressaltou a importância do processo de criação do projeto para o município. “O projeto é baseado e inspirado na obra ‘O Turista Aprendiz’, de Mário de Andrade, escritor modernista da Academia Brasileira de Letras, que fez uma expedição aqui na cidade de Porto Velho, em julho de 1927. Em sua passagem, visitou e registrou importantes lugares e, posteriormente, escreveu o livro. Por isso, criamos esse projeto de turismo pedagógico”, detalhou Palitot.
Para a professora Tamara Neves Ferreira, a ação é de suma importância, uma vez que contribui com a formação cidadã. “Estamos levando para nossas crianças a valorização da nossa história e isso vem ao encontro do pedagógico que temos trabalhado em sala de aula. As crianças têm a noção de onde vieram, a cidade em que vivem e o que devem cuidar. Esse passeio vai agregar à memória afetiva, além da responsabilidade com os monumentos, com a cultura e com a história da nossa cidade”, enfatizou.
As escolas que desejam participar do projeto, podem enviar a solicitação por meio do e-mail da secretaria: [email protected].
