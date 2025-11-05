Agrotec celebra a força e o crescimento da agricultura familiar de Porto Velho

Publicada em 05/11/2025 às 11h54
A produção rural de Porto Velho segue em ritmo acelerado, mostrando que o campo é um dos grandes motores do desenvolvimento econômico e social da capital rondoniense. Mais do que números, os dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM 2024) e do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA 2025), divulgados pelo IBGE, revelam histórias de famílias que vivem da terra, cultivam com dedicação e ajudam a colocar alimentos de qualidade na mesa dos porto-velhenses.
De Norte a Sul do município, a agricultura familiar vem se fortalecendo com trabalho, tecnologia e fé. A mandioca, por exemplo, símbolo da resistência e da tradição, continua entre as culturas mais importantes, com 169.906 toneladas produzidas em 8.660 hectares, alcançando um rendimento médio de 19.620 kg por hectare. Boa parte dessa produção vira farinha, alimento que ultrapassa fronteiras e chega até outros estados, como o Acre, onde produtores compram a mandioca cultivada em Rondônia.
Outro destaque na produção de Porto Velho é para piscicultura, que em 2024, foram mais de 1,7 milhão de quilos de peixes abatidos, com o tambaqui, orgulho rondoniense. Já culturas como o cacau, o cupuaçu e o café clonal irrigado vêm crescendo com o apoio de novas tecnologias, abrindo caminhos para uma agricultura mais sustentável e lucrativa.
Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, cada resultado expressivo representa mais do que uma estatística. “Por trás de cada número há uma história de esforço e superação. São famílias que acordam antes do sol, enfrentam desafios e acreditam no poder da terra. A agricultura é mais que uma atividade econômica, é a vocação do nosso povo. Ela gera renda, movimenta a economia e alimenta milhares de pessoas com dignidade e qualidade”.
E é justamente para valorizar esse trabalho que nasce a Agrotec – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, que será realizada de 27 a 30 de novembro, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A feira será uma grande vitrine para mostrar o que Porto Velho tem de melhor, produtos cultivados e transformados por homens e mulheres que mantêm viva a tradição do campo, ao mesmo tempo em que abraçam a inovação e as boas práticas de manejo sustentável.
A produtora rural Maria Ivete dos Reis, do distrito de Vista Alegre do Abunã, é um exemplo dessa força. “A gente planta com amor e trabalha com fé. Ver a mandioca que a gente colhe virar farinha e chegar à mesa de tanta gente é motivo de orgulho. A Agrotec vai mostrar que o pequeno produtor tem muito a contribuir com o desenvolvimento de Porto Velho”, contou emocionada.
Com o olhar voltado para o futuro, mas os pés firmes na terra, a agricultura de Porto Velho segue se consolidando como um pilar do desenvolvimento sustentável, unindo tradição, inovação e o trabalho de quem acredita que o campo é, e continuará sendo, o coração pulsante da capital rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!