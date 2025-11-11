Ações voltadas à inclusão são ampliadas pelo governo de Rondônia com nova eletiva de Libras na educação

Publicada em 11/11/2025 às 10h40
O governo de Rondônia anunciou a oferta da Eletiva Libras II, componente curricular voltado ao aprofundamento dos estudos sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa integra o projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, fortalecendo uma educação pública inclusiva, equitativa e eficiente, fundamentada no respeito à diversidade e na promoção da acessibilidade comunicacional.
O novo comportamento curricular dá continuidade ao percurso formativo iniciado com a Eletiva Libras I, oferecendo aos estudantes a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a estrutura, a gramática e a expressividade da língua de sinais. Além disso, o componente busca promover a compreensão dos aspectos culturais que envolvem a comunidade surda, fortalecendo uma postura cidadã, empática e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e acessível.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação do ensino da Língua Brasileira de Sinais é mais um passo importante para garantir que todos tenham acesso à comunicação e à aprendizagem. “O governo de Rondônia tem investido e trabalhado em ações que promovem a inclusão e o respeito à diversidade dentro das escolas. Valorizamos cada iniciativa que contribui para uma educação mais humana, acessível e transformadora”, evidenciou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Batista, destacou o reflexo da iniciativa. “A introdução da Eletiva Libras II tem um impacto direto na formação dos nossos jovens, que passam a desenvolver empatia, respeito e sensibilidade às diferenças. Essa experiência amplia a visão de mundo dos estudantes e contribui para uma sociedade mais inclusiva.”
COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS
De acordo com o coordenador do projeto, Rogério Cajueiro, a inclusão da Eletiva Libras II no currículo da Mediação Tecnológica reforça o papel da escola como espaço de diálogo, convivência e valorização das diferenças. “O uso das tecnologias educacionais permite que estudantes de diferentes regiões do estado tenham acesso a uma aprendizagem significativa, que ultrapassa o campo linguístico e alcança dimensões sociais e humanas”, explicou.
A oferta da nova eletiva representa um avanço na consolidação de uma política educacional voltada à formação integral dos estudantes, ampliando suas competências comunicativas e sociais. A iniciativa também reforça o compromisso da Seduc com o cumprimento da Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão no Brasil, fortalecendo os direitos linguísticos e a inclusão no ambiente escolar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!