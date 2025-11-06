Acesso ao Corpo de Bombeiros e ao Beira Rio Cultural recebe preparação para pavimentação asfáltica

Publicada em 06/11/2025 às 10h39
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semos), iniciou nesta primeira semana de novembro os serviços de terraplanagem e preparação das ruas Tenente Antônio João e Vicente Sabará. As vias receberão pavimentação asfáltica, conforme determinação do prefeito Affonso Cândido (PL), com o objetivo de garantir melhor acesso ao Corpo de Bombeiros, ao Beira Rio Cultural e à Semeia.
O encarregado da obra, Bráulio Barbosa, explicou que o trecho pavimentado interligará a Semeia, o Corpo de Bombeiros e o Beira Rio Cultural à Avenida Transcontinental, na Vila Jotão. Segundo ele, o local já era utilizado como via de passagem, mas sem pavimentação, o que dificultava o tráfego principalmente durante o período chuvoso. O prefeito Affonso Cândido esteve recentemente no local e anunciou o início das obras de asfaltamento. Agora, já estamos executando os serviços de terraplanagem dessa importante via”, destacou o encarregado.
Morador da Rua Tenente Antônio João há 32 anos, o aposentado Luiz Pereira comemorou o início das obras e ressaltou a importância da iniciativa para a comunidade. Entra prefeito e sai prefeito, e ninguém lembrava da nossa rua. Graças ao prefeito Affonso Cândido, esse sofrimento está chegando ao fim”, declarou o morador.
A pavimentação das ruas Tenente Antônio João e Vicente Sabará integra o programa Asfalta Jipa, que contempla diversas frentes de trabalho em andamento em vários bairros da cidade, com foco inicial no Jorge Teixeira. O programa prevê a pavimentação de mais de 40 quilômetros de ruas, promovendo melhorias na infraestrutura urbana, segurança viária, mobilidade e qualidade de vida da população.
Com a proximidade do aniversário do município, o prefeito Affonso Cândido reforçou o compromisso da administração em garantir acesso seguro e de qualidade ao Complexo Beira Rio Cultural, valorizando um dos principais espaços de lazer, turismo e convivência de Ji-Paraná.
