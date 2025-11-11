Ação conjunta reduz casos de dengue em mais de 50% em Porto Velho

Publicada em 11/11/2025 às 15h36
As ações integradas promovidas pela Prefeitura de Porto Velho, aliadas à conscientização da população, vêm apresentando resultados expressivos no combate à dengue e ao vírus Zika. O número de casos e notificações caiu de forma significativa em 2025, refletindo o impacto das medidas de prevenção e do trabalho constante das equipes de saúde.
Para se ter uma ideia, em 2024 foram registrados 569 casos confirmados de dengue na capital, enquanto em 2025, até o início deste mês de novembro, o número caiu para 196. As notificações também diminuíram drasticamente, passando de 2.997 para 1.290 até o último mês de outubro, uma redução de mais de 50%.
O mesmo cenário se repete com o vírus Zika: até o momento, foram 4 casos confirmados neste ano, contra 16 em 2024. As notificações passaram de 1.409 em 2024, com redução para 697 até outubro.
De acordo com o biólogo Ricardo Alves de Melo, gerente da Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomologia do município, o resultado é fruto de um trabalho técnico e contínuo das equipes de endemias.
“Nosso trabalho envolve pesquisa técnica científica e análise de campo. Esse controle acaba resultando na melhoria do atendimento nas unidades de saúde da capital, uma vez que a redução nos casos de dengue e Zika reflete diretamente na menor procura por serviços básicos e emergenciais”, destacou Melo.
Denúncias ou casos suspeitos de contaminação podem ser informados à Prefeitura por meio do telefone (69) 98473-4794.
